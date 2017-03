¿Son estúpidos los futbolistas?

Termina el partido y los medios corren para acercarse al jugador y hacerle las correspondientes preguntas: ¿Cómo vio el partido? ¿A qué factor atribuye la derrota? ¿Qué falta por mejorar en el rendimiento del equipo? Entre otros cuestionamientos que casi siempre se repiten. La mayoría de los jugadores responden monosílabos mientras asienten con la cabeza y ven hacia todos lados menos a la cámara o a los ojos del entrevistador.

Respuestas ya clásicas como: se perdió por un error, en la semana vamos a trabajar para mejorar; El profe nos dio la confianza pero no salieron las cosas, ni hablar. Respuestas que no dicen absolutamente nada y que contribuyen a lo que mucha gente piensa del intelecto de los futbolistas: éste no es precisamente el más desarrollado del universo. La mayoría de los jugadores, o no tuvieron una educación institucionalizada o tuvieron que abandonarla debido a que, en el mundo actual, o estudias o intentas ser futbolista. Hay muy pocos que tienen un título universitario, como el dentista Hugo Sánchez.

Este factor aumenta si se considera que, al menos en México, la opción de ser futbolista responde, en repetidas ocasiones, a una condición socioeconómica desfavorable, donde la familia no puede apoyar económicamente al soñador en sus oníricos pensamientos futboleros donde supuestamente se bañaría de riqueza al alcanzar la gloria. Fuera de los problemas sociales de los cuales, tristemente, el balompié no puede escapar, hay algunos ejemplos de futbolistas que han logrado destacar en ámbitos académicos y que enseñan que el jugar futbol profesionalmente no implica descuidar el intelecto y su correcto crecimiento.

La sinapsis neuronal que efectúa el cerebro de un crack no puede precisamente ser lenta, pues la velocidad que requiere el pensar la jugada y efectuarla en un instante requiere habilidad. Pero no me interesa resaltar capacidades naturales, como el IQ de Frank Lampard que supuestamente es similar al que poseía Albert Einstein (si es cierto, no me queda más que decir que es una lástima que Lampard prefiriera ser futbolista, pudiendo dedicarse a la ciencia o a las letras) sino resaltar el hecho de futbolistas que se han esforzado en su educación.

Juan Mata, el mediocampista de la selección española estudió dos carreras a la par: Mercadotecnia y Educación Física, obteniendo buenos resultados en ambas. Dennis Bergkamp, el ídolo holandés es ingeniero mecánico graduado en la Universidad de Bath, en Inglaterra. Un gran ejemplo es el inglés Glen Johnson, que estudiaba matemáticas a distancia en la Open University. Sin duda alguna, el principal ejemplo es el futbolista y cineasta español, Elías Querejeta, mismo que fue productor, guionista y documentalista en la España de la transición franquista, y que es considerado por muchos como el máximo productor del cine español de todos los tiempos. Él, aunque le hizo un gol en el Estadio de Atocha con la Real Sociedad al mítico Real Madrid de Di Stéfano, decidió dejar las patadas a los 23 años para estudiar de lleno y ser, muchos años después, una leyenda en el séptimo arte.

Estos bellos espíritus enseñan que jugar futbol no implica ser cuasi discapacitado mentalmente como muchos creen. Enseñaron que se pueden hacer ambas cosas, tanto estudiar como jugar seriamente, sin descuidar ningún ámbito. No estaría mal que los demás futbolistas siguieran sus pasos, pues cuando se está en la gloria se cree que no se necesita, pero es cuando ésta se acaba que vienen los problemas, que se entiende que los recuerdos duran muy poco, y que la vida dura más que lo que duran las piernas.