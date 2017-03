Ed Sheeran lanza con éxito su tercer álbum: Dividir

Londres.- El cantante británico Ed Sheeran lanza su más reciente álbum ÷ (Dividir) que incluye los sencillos “Castle on the Hill” y “Shape of you”.

Este es una continuación del álbum “Multiplicar” (x) que lanzó en 2014 y se ubicó en el lugar número uno durante 13 semanas en Reino Unido.

Tan solo el sencillo “Shape of you” tiene al día de hoy más de 367 millones de visitas desde que fue lanzado en YouTube el pasado 5 de enero.

A 24 horas de haber sido lanzado, el tema musical había sido escuchado online seis millones 868 mil 642 veces en la plataforma Spotify, y en una semana 53 millones de veces.

Sheeran es considerado uno de los artistas de pop más exitosos. Con su estilo informal, el pelirrojo de 26 años compone los temas musicales de sus álbumes y ha escrito canciones para Justin Bieber, One Direction y Taylor Swift.

En 2011 cuando apenas tenía 20 años de edad, Sheeran lanzó su primer álbum Sumar (+) que vendió un millón de copias.

De acuerdo con el ránking oficial en Reino Unido (Official Charts) Ed ha vendido cinco millones de álbumes y 19.4 millones de sencillos en formato físico, digital y streaming.

En la última semana, el cantante de pop colocó los sencillos “Shape of you” (1), “How would you feel” (2) y “Castle on the Hill” (4) en el top ten de la lista oficial de éxitos.

El propio Sheeran confesó en una entrevista en enero para BBC Radio 1, para celebrar el lanzamiento de sus primeros dos sencillos, que el tema “Shape of You” estaba pensado originalmente para Rihanna pero al final decidió incluirlo en su propio álbum.

“Estaba escribiendo canciones para otras personas (…) y pensé ´esto realmente funcionaría para Rihanna’ y luego empecé a poner letras como ‘pon a Van the Man en la rocola’ y pensé ‘esto no lo va a cantar ella’, así que a la mitad decidimos que la íbamos a hacer para mí”.

Tras un descanso de un año en 2016 de las redes sociales, Sheeran lanza este nuevo álbum que incluye doce temas musicales que sintetizan el estilo pop, informal, melódico y pegajoso del compositor británico.