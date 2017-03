PRD no ha iniciado procedimientos contra algún militante

México. La secretaría de Formación Política del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mara Cruz, aseguró que hasta el momento no se ha iniciado ningún procedimiento en contra de algún militante que haya apoyado a la izquierda.

Entrevistada al término del Encuentro Estatal de Ciudadanía Digital en la Ciudad de México organizado por el PRD, señaló que se tiene un resolutivo del Congreso Nacional de 2015 donde dice que realizarán alianzas con la izquierda y ya después con frentes amplios.

En el caso del senador Miguel Barbosa a título personal puede externar lo que quiera pero lo que se trate de la fracción de ese instituto político en la Cámara alta, lo debe hablar con la dirigencia nacional.

Destacó que ese tema no fue incluido en la orden del día de la pasada sesión del CEN del PRD y hasta el momento la Comisión Jurisdiccional del partido, no ha entregado un informe sobre las solicitudes de expulsión de militantes que se hayan presentado.

Tras considerar que los enemigos no están en la izquierda, señaló “nosotros no hemos tomado ninguna decisión en el CEN de expulsar a nadie por estar a favor de tener una plática con la izquierda, si no hemos cesado a nadie por tener alianzas con la derecha”.

Por otro lado, comentó que el PRD está a tiempo de elegir al candidato de este instituto político a la candidatura para el Gobierno del Estado de México y en otras ocasiones en otras entidades se ha hecho el registro del candidato hasta el final.