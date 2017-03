Andy Murray levanta trofeo en Dubái y suma 45 títulos

Dubái. El escoces Andy Murray, número uno del mundo, derrotó al español Fernando Verdasco por 6-3 y 6-2 en una hora y 12 minutos en la final del Torneo de Dubái y celebró su primer título de la temporada, con el cual suma 45 trofeos a lo largo de su carrera.

El escoces, de 29 años, ganó su primer torneo de 2017 y el 45 de su carrea, el décimo en los últimos 11 meses, después de la final perdida en Doha, “obviamente estoy muy feliz de hacerlo aquí por primera vez ha sido un buen comienzo de año”, subrayó.

Verdasco, que peleaba su final 22 en su carrera, trató de regresar al partido, pero la precisión del escocés con las líneas fue desesperando al madrileño por lo que fue generando ventaja con el saque y convirtió un total de un 94 por ciento de efectividad con sus servicios.

“Jugué mucho mejor a medida que el partido avanzó, estuve sólido y no tenía miedo de atacar la derecha, también me defendí bien, me moví bien, saqué mucho mejor a medida que avanzó el partido” comentó el número uno del mundo.

Con este trofeo Murray suma más de dos mil puntos de ventaja sobre el serbio Novak Djokovic en la cima de la clasificación mundial, y significa que es extremadamente improbable que ser superado por nadie hasta al menos el Abierto de Francia.