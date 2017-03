Gabriel García Márquez es reconocido por 74.7% de mexicanos

México. En México, 74.7 por ciento de la población ha escuchado hablar del escritor Gabriel García Márquez (1927-2014), si bien el 40.9 no pudo identificar su obra literaria más importante.

De acuerdo con una encuesta elaborada exprofeso para Notimex por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE)-Kaleydoscopio, sólo el 25 por ciento no ha escuchado hablar del Premio Nobel de Literatura 1982 y 44 ha escuchado que es un buen escritor.

La encuesta consultó a 600 personas, hombres y mujeres, mayores de edad distribuidas en las 32 entidades del país, de las cuales 32 puntos porcentuales reconoció a “Cien años de soledad”, que en 2017 celebra 50 años de su publicación, como la obra más importante del Premio Nobel de Literatura 1982.

Le siguen títulos como “El amor en los tiempos de cólera” (2.5 por ciento), “Memoria de mis putas tristes” (0.9) “El coronel no tiene quien le escriba” (0.7), “Crónica de una muerte anunciada” (0.5) y “La hojarasca” (0.1).

En contraparte, 40.9 por ciento de los consultados respondió que no sabía cuál era la obra más importante de “Gabo”, como se le conoce afectuosamente al escritor, 3.5 no ha leído algo de él y 3.3 puntos porcentuales no recuerda.

Siguiendo los resultados, del total de encuestados que saben o han escuchado del escritor, 62.4 por ciento confesó que no ha leído la obra “Cien años de soledad”, mientras que 36.8 dio una respuesta positiva.

Otro dato relevante de la encuesta es que 65.5 por ciento considera que García Márquez es mexicano, 24.3 lo reconoció como colombiano y 5.5 prefiere decir que tiene ambas nacionalidades.

Retomando las preguntas enfocadas a libros escritos por el también periodista y guionista, 76.1 por ciento respondió no conocer ni haber escuchado hablar de “Noticia de un secuestro”, mientras que 73.5 puntos porcentuales dijo sí conocer “Cien años de soledad”.

De las diversas frases célebres atribuidas a Gabriel García Márquez destaca la que señala: “Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón”, pensamiento con el que está de acuerdo 93.6 por ciento de encuestados.

En tanto que 83 por ciento se dijo identificado con la frase que señala: “Ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar”, seguida de “Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo” (81.3).

Otra frase identificada es “Ofrecer amistad al que busca amor es dar pan al que se muere de sed”, con 76.8 por ciento, pero 52.1 no estuvo de acuerdo con su frase “Hay que ser infiel, pero nunca desleal”, aunque 45.4 si aprobó ese dicho.

Finalmente, a los encuestados se les preguntó sobre cuál era su libro favorito y 16 por ciento respondió que “Cien años de soledad”, 7.0 dijo que prefiere los libros de autoayuda o superación personal; 6.1 se inclina por los clásicos de literatura universal y 3.1 por “La Biblia”.

En esta misma pregunta, el 13.8 por ciento de los mayores de edad consultados no respondió, 10.2 no supo, 7.9 respondió no recordar el título del libro, 6.6 nunca ha leído un libro y 3.1 no tiene un libro favorito.

La encuesta fue realizada por GCE-Kaleydoscopio vía telefónica el 24 y el 27 de febrero de 2017 y los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un decimal.

Respecto al marco de muestreo, la empresa detalló que está basado en la lista nominal actualizada del Instituto Nacional Electoral (INE), estratificado de alocación proporcional al tamaño.