Latin American Jazz Orchestra rendirá tributo a Frank Sinatra

México. La Latin American Jazz Orchestra (LAJO) rendirá tributo al cantante estadounidense Frank Sinatra (1915-1998) con un recital el próximo 24 de marzo, en el Centro Universitario Cultural (CUC), acompañado por única ocasión, por la también cantante estadounidense Laura Dickinson.

El auditorio Frá Angélico del citado recinto cultural de la zona de Copilco, será el escenario para este homenaje musical, en el marco de la primera temporada de conciertos 2017 de esta agrupación que recién triunfó con un homenaje al cuarteto de Liverpool, The Beatles.

El director de la agrupación mexicana, Isaías Jiménez, explicó que buscaban realizar un homenaje al actor y cantante Frank Sinatra y fue entonces que dieron con la voz y el talento de Laura Dickinson, quien ha estado nominada al Grammy en 13 ocasiones.

El acercamiento a la cantante ocurrió gracias al apoyo recibido por la Lincoln Jazz Center, cuya orquesta ha acompañado a Dickinson en otras ocasiones y actualmente mantiene cercanía con la Orquesta Latinoamericana de Jazz.

Recordó que en diciembre de 2014, la también actriz e intérprete de canciones para Disney Channel, lanzó su álbum debut “One for my baby- To Frank Sinatra with love”.

Un proyecto muy interesante debido a que los mejores compositores y arreglistas de Los Ángeles, realizaron algo muy fresco con los temas interpretados originalmente por Sinatra.

“Entonces tomó todas esas mentes excepcionales y se pusieron a trabajar este concierto”, añadió Isaías Jiménez, quien destacó la oportunidad que representa este recital para que el público conozca este excepcional material con el cual se celebró en 2014 el 99 aniversario del natalicio de Sinatra.