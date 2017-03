Sánchez Camacho llama a perredistas a construir ruta de entendimiento

México. El secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, llamó a todas las fuerzas políticas que integran el organismo a “bajar las armas” y construir una ruta de entendimiento.

Dijo que la decisión del CEN del PRD de suspender la elección abierta del candidato al gobierno del Estado de México, que se efectuaría este domingo 5 de marzo, fue la mejor resolución, porque no había condiciones políticas electorales para llevarla a cabo.

De haber continuado “podría haber sido más costoso políticamente, porque, incluso, se corría el riesgo de que el proceso se saliera de control en varios lugares”, señaló.

Afirmó que al interior del PRD “no hay ‘dados cargados’ para definir al candidato en el Estado de México”, e insistió en que la determinación que tomó la dirección nacional perredista no fue para favorecer a alguno de los contendientes.

“No hay candidato actual en el PRD, la decisión se tomará a partir de una encuesta abierta a la población, cuyo resultado se pondrá a consideración del CEN, de ahí se tomará la decisión”, subrayó.

Llamó a “bajar las armas”, políticamente hablando, a construir una ruta de entendimiento sobre las diferencias y aconservar la calma a pesar de la adversidad.

Si en el Estado de México hay inconformidad por la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional, lo que procede es acudir a las instancias legales, tanto del PRD como externas, para presentar recursos de inconformidad.

Sánchez Camacho aseguró que hasta el momento el CEN del partido no ha discutido el apoyo del coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Miguel Barbosa, a Andrés Manuel López Obrador.

“No hay dictamen de sanción alguna a su declaración pública, se acordó que el tema si se trata, en todo caso, se hará en una siguiente reunión del comité, lo que será una oportunidad para que las partes se puedan acercar y encontrar una salida adecuada a este tema”, expresó .

Lo trascendente no es si se expulsa a Barbosa o se le quita la coordinación del grupo parlamentario, el tema central es que el PRD debe agendar en su debate político la ruta hacia 2018 en lo que se refiere a las alianzas, lo cual está muy polarizado, puntualizó.

Señaló que, pese a las diferencias que existen en los partidos de izquierda, que no son de fondo, en 2018 se unirán para ganar la Presidencia de la República.

“Sí estamos preparados para gobernar este país, no representamos retroceso alguno; nosotros somos la alternativa, votar por los partidos de izquierda no es un salto al vacío, no somos una izquierda demagógica”, señaló.