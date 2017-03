Barbra Streisand culpa a Trump por su aumento de peso vía Twitter

Los Angeles.- La veterana actriz y cantante Barbra Streisand se quejó de que por culpa del presidente Donald Trump ha aumentado de peso, debido a que “después de ver las noticias por la mañana empiezo a comer hot cakes saturados de jarabe de maple”.

“Empiezo los días con líquidos pero después de ver las noticias por la mañana empiezo a comer hot cakes saturados de jarabe de maple”, lamentó la comediante quien acusó al presidente de afectarle su rutina matutina.

Donald Trump is making me gain weight. I start the day with liquids, but after the morning news, I eat pancakes smothered in maple syrup! — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) March 5, 2017

“Donald Trump me está haciendo subir de peso”, denunció en su red social la cantante.

Sus comentarios se dieron después de que Trump acusara a la administración de Barack Obama de haber cometido espionaje en las líneas telefónicas de la torre Trump durante la elección presidencial del 2016.

La Casa Blanca demandó este domingo al Congreso a que se investigue esta denuncia.

“Trump esta acusando a Obama de haber espiado sus teléfonos. En serio, momentos locos”, agregó Streisand. “Es hora de más pancakes”, remató.

Trump just accused Obama of tapping his phones. Seriously crazy times. Time for more pancakes. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) March 5, 2017

La intérprete ha dejado claro en el pasado que ella no es partidaria de Trump. Streisand escribió un ensayo para The Huffington Post titulado “Clueless, Reckless, Graceless, Mindless y Heartless: Our President Elect”, donde expresó que Trump es “peligroso y no apto para el cargo”.

Después del discurso de Meryl Streep contra Trump en los pasados Globos de Oro, Streisand llamó a la NBC para decir que estaba de acuerdo con Streep. “No puedes confiar en nada de lo que dice”, añadió la cantante sobre Trump.