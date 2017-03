Emma Watson se defiende de quienes la llaman hipócrita ante su postura feminista.

El Arsenal/Karla Wadgymar

México.- Después de aparecer en la revista Vanity Fair, con fotografías que muestran a una Emma Watson mucho más sensual de lo que acostumbra, miles de “críticos” la atacaron argumentando que dichas imágenes van en contra de los valores que una feminista debe poseer.

“No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo” afirmó este fin de semana a la agencia de noticias Reuters.

La actriz ha explicado que esta polémica es síntoma del erróneo concepto que la sociedad tiene sobre feminismo y aprovechó el foco que generaron los comentarios para dar una lección a todos sus atacantes.

“El feminismo va sobre dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad que no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también”

En el comentado reportaje de la revista Vanity Fair, habló sobre su mediática vida y la forma en la que la ha acomodado de acuerdo al panorama que le tocó vivir inmersa en el foco público, además habló sobre su labor como embajadora de buena voluntad en la ONU y vocera de la campaña He For She que busca poner fin a la desigualdad de género.

Más vale que la próxima vez que sus pseudo críticos quieran atacarla tengan argumentos tan fuertes como las acciones de la joven activista.