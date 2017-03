Estudiantes del ITAM aseguran lugar en la final mundial de Hult Prize.

Los días 3 y 4 de Marzo en Dubai, San Francisco, Boston, Londres y Shanghai, se llevaron a cabo las semifinales regionales de Hult Prize, el premio internacional de emprendimiento social, en donde un equipo de estudiantes mexicanos procedente del ITAM, ganó el pase a la final mundial en donde competirá por un millón de dólares en capital semilla para desarrollar su proyecto de emprendimiento.

Año con año, Hult Prize convoca a las mentes estudiantiles más brillantes del planeta para crear soluciones a problemáticas mundiales a través de la creación de empresas sociales. En 2012, la revista Time nombró a Hult Prize como una de las 5 mejores ideas cambiando al mundo y desde entonces, las empresas gestadas en esta plataforma han logrado desarrollar soluciones con impacto medible y escalable que hacen frente a las problemáticas definidas en el marco del concurso.

Fundado por Ahmad Ashkar, y presidido por Hult Business School y el ex presidente Bill Clinton, Hult Prize lanza una convocatoria anual en la que cientos de universidades alrededor del mundo se inscriben para ser sede del concurso y lanzar a un equipo que represente a su institución a través de una competencia interna, el triunfador de cada universidad gana un pase a las semifinales regionales celebradas simultáneamente en Dubai, Shanghai, Londres, Boston y San Francisco.

El desafío de esta edición consiste en restituir la dignidad de 10 millones de refugiados para el año 2022, y algunas de las universidades participantes fueron: Columbia, Duke, Harvard Business School, MIT, New York University, London School of Economics, Yale, York University, University of Sydney, etc.

México participó en las semifinales regionales del concurso con equipos procedentes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, entre otras. “U-Gas” fue el equipo proveniente del ITAM, que entre más de 50, 000 aplicaciones a nivel mundial logró llegar a la semifinal regional celebrada en San Francisco, en donde venció a 66 equipos de universidades como: Harvard, Yale, Berkeley, NYU, London School of Economics, e incluso a sus contrincantes locales como la Ibero y el Tecnológico de Monterrey.

El equipo conformado por Anhara Gámez Rueda, Karla Rebeca Toledo y Xavier Rosas Riosegura competirá por el premio de 1 millón de dólares en la final mundial de Hult Prize Foundation el próximo septiembre en la ciudad de Nueva York, en donde su proyecto destinado a instalar baños secos en campos de refugiados para aprovechar los desechos humanos como materia prima para la generación de gas, y así reducir la incidencia de enfermedades causadas por condiciones insalubres, será presentado ante el ex presidente Bill Clinton y jueces expertos en distintos ámbitos políticos, económicos y sociales, que evaluarán la rentabilidad y proyección de su empresa.

Liderado por la directora de campus, Monserrat Padilla Maritñón, el concurso con sede en el ITAM contó con actividades de difusión y capacitación para los estudiantes interesados, además, logró convocar a 25 equipos inscritos y gracias a la campaña “El poder del cambio está en el ITAM” consiguió posicionarse en medios de comunicación locales para promover los fines del concurso y difundir los esfuerzos realizados en la institución para el desarrollo de dicha iniciativa.

El equipo U- Gas, gestado entre los muros del ITAM competirá por traer el millón de dólares al país, poniendo en alto el nombre de su institución y por supuesto, de México.

A continuación un video documental realizado durante la primera edición de Hult Prize en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en 2015. Hoy, el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, son las únicas universidades mexicanas que han logrado tener presencia en la final mundial de este certamen.