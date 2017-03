Léa Campos, la primer árbitro del mundo.

Asaléa Campos Fornero, o simplemente Léa Campos, nació en 1945 en Minas Gerais y creció en la ciudad de Belo Horizonte. Jugaba futbol en la escuela, nada inusual en un país donde el futbol se respira en cada esquina, pero fue en la secundaria donde se apasionó por este deporte. Léa jugaba de delantera clandestinamente, ya que Getulio Vargas, en una de esas increíbles decisiones de las dictaduras, había firmado el Decreto 3199; un decreto que prohibía a las mujeres jugar al futbol.

Por esa misma razón, o tal vez por alguna distinta, Léa empezó a participar en concursos de belleza, siendo elegida Reina del Carnaval, entre muchos otros en los que participó. Al mismo tiempo, Léa Campos estudiaba y se graduaba de periodismo para después entrar en la oficina de relaciones públicas del Cruzeiro. Sin embargo, en el corazón de la joven brasileña, el futbol no se había ido. En la Universidad de Brasilia, entró en la carrera de Educación Física, enfocada en formar árbitros. El presidente en ese momento de la Federación brasileña era João Havelange, el mismo que sería presidente de la FIFA y quién había declarado que en el futbol brasileño ninguna mujer llegaría a ser árbitro: Ocho meses después, Léa se graduaba de la Escuela de Árbitros de Minas Gerais, en 1967.

Obstáculos a superar

Las dificultades, empero, no pararon. El machismo, las regulaciones y la desconfianza le impedían participar en São Paulo y Rio de Janeiro, pero en Rio Grande Do Sul y Minas Gerais se veían más abiertos a la posibilidad de que una mujer fuera la señora autoridad. Su momento más glorioso vino en 1971, cuando la FIFA la invitó a ser partícipe en un torneo amistoso de futbol femenil en México. También, sin dejar su formación periodística, era locutora deportiva en Radio Mujer, una estación de São Paulo enfocada en el feminismo, acción revolucionaria en tiempos de la dictadura. Sin embargo, todo terminó el día que Léa se subió a un autobús de la empresa de João Havelange, recién nombrado presidente de la FIFA y con su particular historial de discriminación a las mujeres. El accidente la dejó en silla de ruedas 2 años, lo que eventualmente la obligo a retirarse de las canchas. Era 1974.

Pero a pesar de esta extraordinaria historia, encontrar información sobre Léa no fue fácil. Lo muy poco que había era en portugués, y querer buscar sobre más árbitros mujeres arrojaba resultados como Las 10 árbitro más bellas del mundo… A veces parece que se han dado pasos adelante en la cuestión de igualdad de género. Las acciones de Léa abrieron el camino a que en la actualidad ya tengamos muchísimas más mujeres arbitrando partidos oficiales de Libertadores y primeras divisiones profesionales, amen de las que participan en los mundiales femeniles de diversas categorías. Pero como sociedad, todavía nos falta un largo camino para que en lugar de ver un top ten que se fije en la apariencia física, veamos uno en el que se aplauda el mérito y las acciones realizadas.

Sigue leyendo en: www.apuntesderabona.com Por: Bernardo Ov