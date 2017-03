-El PRI y el México de Peña Nieto

Por Héctor Moctezuma De León.

El sábado el PRI celebró su 88 aniversario y hasta la sede nacional del PRI fue el presidente Enrique Peña Nieto para hablarnos de su México, el país que desde las galerías no vemos los mexicanos, cada día más agobiados por la crisis agravada –también los panistas son culpables- por su gobierno.

En su discurso, Peña Nieto dijo que su partido ganará las cuatro elecciones que se realizarán en junio próximo, tres para nuevos gobernadores –Coahuila, Nayarit y la llamada joya de la corona, el Estado de México- y una para presidentes municipales –Veracruz- la plaza más importante que perdieron los priístas en el 2016.

Pero el mexiquense fue más allá, no le concede ninguna posibilidad a la oposición en el 2018, porque su partido es el único que sabe gobernar en este maltratado país.

Se olvidó Peña Nieto de que los mexicanos estamos hartos de la corrupción, que en este sexenio ha llegado a niveles intolerables en los tres niveles de gobierno.

Que la impunidad sigue imperando y que la complicidad mata a la justicia como lo demuestran los casos de Javier Duarte de Ochoa, César Duarte, Miguel Alonso Reyes, –este premiado con la dirección de Fonatur- Roberto Borge, antes Humberto Moreira y aún hay más como decía el clásico.

Se olvida de que los mexicanos se molestan cuando les mencionan los nombres de Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores y otros líderes corruptos que pasean su impunidad a lo largo y a lo ancho del país luciendo sus joyas, autos lujosos, aviones o grandes residencias.

¿Con que gana el PRI en el 2018? Sólo que los priístas y el propio Peña Nieto estén pensando que los mexicanos somos una bola de masoquistas siempre dispuestos a recibir sus agravios, como los muchos que se han dado en este sexenio, el gasolinazo, por ejemplo. ¿Sabrá Peña que el PRI no es la solución si no la causa de la crisis? Lo dudo, porque como dijo The Economist no entienden que no entienden.

¿Y la dignidad apá? Viene al caso aquel comercial de una línea de automóviles luego de ver que Manlio Fabio Beltrones recibió la presea al mérito partidista, Plutarco Elías Calles, cuando al sonorense lo echaron a patadas, por órdenes de Luis Videgaray, después del fracaso en las elecciones del año pasado, o que jubilosa, la secretaría general del PRI aplaudía en la reunión del sábado estrenando el cargo que ocupaba su padre cuando fue asesinado y cuyo asesinato no aclarado se adjudicó al hermano de un ex –presidente salido de ese partido. Qué pena…Listas las tres principales fuerzas políticas con posibilidades de triunfo en las elecciones para gobernador en el Estado de México, en lo que se antoja una batalla muy cerrada, de las llamadas de tercios. Por cierto, habitantes de los municipios de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla, se preguntan por qué el gobierno del Estado de México mandó desconectar las cámaras de seguridad en esa zona en donde en los últimos meses se han multiplicado los asaltos y agresiones a los pasajeros que se trasladan en el transporte público que corre por el periférico y calles interiores de esos municipios. ¿Será para que la policía actúe con libertad para recabar fondos, vía mordidas, para la campaña de Alfredito del Mazo Maza?

