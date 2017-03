Por Anne Wakefield Hoyt.

¿Tan importante como se ha dicho?

Gran sorpresa ocasionó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de que no asistiría este año a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, subrayando así su descontento con los medios, a quienes acusa de ser enemigos del pueblo.

La gala que se celebra cada año desde 1921 reúne a lo más selecto de la prensa, la política y el mundo del entretenimiento en una velada en la que tradicionalmente el primer mandatario pronuncia un discurso en el que se ríe de sí mismo y de la oposición. También se acostumbra invitar a algún comediante como maestro de ceremonias. Paradójicamente, fue en una de esas cenas a las que asistió Trump en el 2011 donde tomó la decisión de lanzar su candidatura.

Entrevistamos a la periodista mexicana radicada en Washington, Concepción Badillo, para que nos hablara de cómo son en realidad estas cenas. Badillo ha asistido a doce de ellas, ya sea por su trabajo como columnista para el Diario La Crónica, o como acompañante de Bernd Debusmann, quien fuera el Editor en Jefe para las Américas de la agencia Reuters. La cena esta programada para abril.

Anne Wakefield.-¿Qué es exactamente la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

BADILLO.- A Diferencia de lo que se cree, la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca no es ni siquiera en la Casa Blanca sino en el cavernoso salón de banquetes del Hotel Hilton en la avenida Connecticut de esta capital. Es la cena anual para recabar fondos de la Asociación de Reporteros que cubren la Casa Blanca (WHCA) que dan becas a cuatro o cinco estudiantes de periodismo y premian con cantidades simbólicas a dos o tres periodistas destacados en el año.

¿A quiénes se invita?

Cualquiera que este acreditado ante la Casa Blanca puede comprar boletos, que en los últimos han costado $300 dólares por cabeza. Los medios ricos, como Reuters, compran hasta diez mesas e invitan a sus clientes más importantes y a sus reporteros (cubran o no la Casa Blanca), que logren llevar a una celebridad como invitado. Esposas de periodistas o de sus invitados no están incluídas. (De hecho se dio el caso de un embajador de México que llegó con su mujer sin saber que la invitación era solo para él y ambos se quedaron afuera). Antes lo máximo era llevar a un Secretario de Estado, hoy día, sobre todo durante los años de Obama, lo más festejado era llevar una figura del mundo del espectáculo, asi fuera Justin Biber o Kim Kardashian. Gente que siempre parece molesta de estar ahi cuando descubren que no tienen ningún trato, ni lugar especial.

En el caso de México, solia ser que los corresponsales se unían y compraba una mesa entre diez junto con colegas hispanos, pero cuando los precios subieron eso desapareció. Las mesas compradas individualmente, sobre todo las que me constan, de periodistas latinos siempre estaban ubicadas en la periferia, casi fuera del salón. Aquí no cuenta Univisión, por ejemplo, ellos van a la cena de la Radio y la TV. Igual que en la sala de prensa o en el avión presidencial, entre más importante el medio más acerca quedará su mesa. Los lugares junto al presidente y la Primera Dama en la mesa de honor, son para los ejecutivos del medio al que el Presidente en turno de la Asociación haya elegido (por votación, cada año, en la sala de prensa).

¿Es el evento más importante al que un medio o periodista puede asistir?

De las cenas de prensa la más exclusiva es la del Giridon, que es de frac, saco de cola y corbata blanca. El Giridon es un club integrado por 65 periodistas que invitan a funcionarios y otros periodistas. Los 65 periodistas del Gridiron bailan y cantan para los asistentes y el Presidente (o a quien vaya en su lugar), pero no hay cobertura de prensa, tampoco fotos y jamás trasciende lo que se habló ahí. La única que se transmite por televisión es la de la Casa Blanca. Los boletos también se venden a los medios y no asisten mas de 350 personas a diferencia de la de la Casa Blanca que reúne a 2800 personas como sardinas.

En segundo lugar de importancia esta la Alfalfa Dinner a la que tampoco Trump asistió este año. En su lugar, asistieron su hija Ivanka y su yerno. Estas dos son mucho más exclusivas, pero menos famosas.

¿Qué significa que el actual presidente Donald Trump haya anunciado que no acudirá este año?

A mi juicio significa que Trump fue más listo de lo que creíamos porque se adelantó a cancelar su participación en un evento que esta en peligro de desaparecer, justo por enojo con él. Medios como Vanity Fair, CNN, Bloomberg anunciaron antes que no tomarán parte este año y el New York Times (que nunca ha participado, ni permite que sus corresponsales asistan), esta totalmente en contra de este evento porque dice, sirve solo rendirle honores al presidente en turno; honores que se rinden con bandera, himno nacional y bandas oficiales. En este caso sería a un presidente que tiene abierto pleito con la prensa. Sin embargo, NO es la primera vez que un presidente en funciones NO va. Reagan no fue en una ocasión (por estar en el hospital) y James Carter tampoco.

¿A que le temería Trump?

No creo que le tema a nada. No va porque quiere darle en la torre al evento, que nunca será igual sin el presidente ahí. Pero tal vez también un poco a las bromas. No es un hombre que aguante ninguna y de hecho se dice que decidió lanzarse a la presidencia luego de que en una de éstas cenas (en 2011, invitado por CNN), Obama lo agarró del centro de sus bromas. Entonces Trump encabezada el movimiento que sostenía que Obama no nació en EUA. Obama dijo que si Trump llegara algún día a la Casa Blanca la convertiría en un harem. En la cena las bromas que pronuncia el presidente en turno son lo mas importante de la noche, no las del locutor o comico-politico invitado.

¿Como alguien que ha estado ahí, nos puede narrar como es el proceso a partir de que se confirma la participación?

Si lo haces de manera individual, uno de tus diez colegas paga la mesa ante la Asociación y ya esta. Te entregan los boletos y ya. Si tu medio compra varias mesas, le envían un cheque a la Asociación y esta les envía los boletos. A la Asociación le importa un bledo quien use los boletos, pero cada medio trata de competir entre si con las celebridades que lleva. Después de la recepción y antes de entrar al salón de banquetes pasas por un sistema de seguridad similar a la de un aeropuerto. No puedes salir ni al baño; si sales, ya no entras mientras el presidente esta ahí. Pero esto es similar en Inglaterra con las cenas donde va la reina.

¿Es verdad que con Obama la cena se convirtió más en una cena para personalidades de Hollywood que para periodistas serios?

Totalmente. Ha degenerado tanto que es lo que llaman Hollywood en el Potomac con mas artistas fascinadas con Obama que periodistas. Hollywood donó grandes cantidades a la administración Obama y se desvivían por estar, o decir que estuvieron con él. Fue cuando la cena perdió toda seriedad y propósito. Los medios dan los boletos a los artistas y no a sus reporteros. Aunque lo de traer gente de Hollywood empezó con Bill Clinton; precisamente con Trump asistiendo, primero con su amante (y después esposa), la actriz Marla Maples. Mucho antes de Trump, abundaban ya los llamados para cancelar el evento. Yo en lo personal no creo tendrá lugar este año a pesar de que el presidente de la Asociación dice que si. El evento solo descredita a la prensa en Washington y la hace parecer al servicio del gobierno. Por eso el NYT prohíbe que sus periodistas asistan. Cabe mencionar que a muchas de las famosas, aun ganadoras de Oscar, se les asignan lugares en mesas hasta atrás (dependiendo de quien las haya invitado). Las mejores mesas están designadas a quienes tienen como invitados miembros del gabinete presidencial.

¿Cuál es el ambiente? ¿Le tocó alguna ocasión en la que se sintiera tensión entre las bromas y el presidente?

He asistido a doce de estas cenas y solo una fue incomoda con chistes sobre George W Bush por parte de Stephen Colbert. No hay que olvidar que las bromas mas pesadas sobre si mismos las dice el mismo presidente, ese es el chiste de la cena.

¿Cual es el código de vestimenta?

Supuestamente Black Tie para los caballeros y vestido largo las damas. Pero va de todo. Nadie te impide entrar si no te vistes así, no hay quien exija la etiqueta del vestir. Esto es Washington “dressing down” no hay que olvidarlo.

¿Quién de todos los conductores que le toco ver le impresionó más?

Ninguno. A final de cuentas todos son pagados y tratan de tener sus 15 minutos de fama quedando bien con el presidente en turno para ver si los contratan el próximo año o a algún evento en la Casa Blanca.

¿Hay mucha convivencia entre los políticos que acuden y los periodistas en el recinto mismo?

Solo convives con quien esta en tu mesa. Hay despues de las cena algunas After Parties pero son de rigurosa invitación. La principal por muchos anos se celebraba en la Embajada de Francia y era organizada por Vanity Fair y Bloomberg News. Este año anunciaron que se cancelaba desde que Trump ganó. Hay muchos eventos en Washington ese fin de semana que se anuncian como la cena de corresponsales, pero no están relacionados ni tienen nada que ver.

¿De que le sirve al presidente acudir y de que le sirve a los periodistas?

De nada. O solo para presumir. Por lo general te enteras mas de que paso ahí y quien estuvo por la televisión una vez que llegas a tu casa. El lugar es una locura y demasiado pequeño para tanta gente, aun cuando es el salón de banquetes mas grande de la ciudad. Te avientan al entrar, te pisan el vestido, etc.

¿Cuál es su recuerdo más memorable de alguna de las cenas a las que haya asistido?

Haber estado en la primera fila, a un metro justo enfrente del Presidente, en ese caso George W Bush, con el embajador de México Carlos de Icaza (hoy Subsecretario de Relaciones Exteriores), como mi invitado; y Condi Rice, Secretaria de Estado, como invitada de mi esposo, Bernd Debusmann. Otros momento memorables, fueron también en cenas con Bush; una cuando el presidente llevó un doble que era igualito a él. Otra cuando en lugar de él, fue sorpresivamente su mujer, Laura, la oradora y se aventó chistes fuertecitos.

¿Quién de toda la gente a la vio en alguna de estas cenas le impresionó más?

George Clooney hasta que intentamos yo y una amiga (Edi Gutiérrez, esposa del ex secretario de Comercio Carlos Gutiérrez) hablar con él y nos mandó al diablo; por viejas y feas, seguramente (risas)

¿Qué opina de que Alec Baldwin asista representando a Trump?

Terrible. Mala idea. ¿Se le rendirán los honores a la bandera que se le rinden cada año al presidente en su calidad de Jefe Estado? Si con Trump el cargo ha perdido dignidad, llevando un personaje disfrazado hará que la presidencia sea aun un ridículo mayor. De todos modos, no creo que si va lo sienten en el lugar presidencial con la bandera y la banda de marines detrás. Eso jamás sucederá. Si va, irá seguro como uno más, no en lugar de ningún presidente real.

¿Creé que el hecho de que Trump no vaya desanime a muchos de los potenciales invitados a acudir?

No. Igual no pensaban venir los de Hollywood y el resto dicen que es en celebración de la prensa. Pero seguro será un evento sin alma ni ángel.

¿Dado que es una cena para recaudar fondos para impulsar la carrera de jóvenes periodistas, el rechazo de Trump perjudicaría esa causa?

Igual los boletos están comprados por los medios desde diciembre y las cantidades que les dan a los jóvenes son de 5 o diez mil dólares cuando un año de universidad te cuesta $50,000, al menos. Lo que juntan de estas cenas se va 90 por ciento en pagar la cena misma.

Finalmente, ¿este desplante de Trump debería interpretarse como otra amenaza a la libertad de expresión en su administración?

Debe interpretarse como que el mandatario sigue en guerra con la prensa, no da tregua. Pero no hay que olvidar que no es el primer presidente que NO asiste. La cena de corresponsales en la Casa Blanca es un mito, como hay muchos en Washington.