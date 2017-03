Necesitamos “albañilas”, ¿dónde están?

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Ya saben ustedes que mañana se celebrará el mitológico Día Internacional de la Mujer, por disposición de la burocracia de la ONU y por presiones del lobby feminista de los años setenta del siglo XX. Y, en la edición 2017, se celebrará con base en la siguiente divisa: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.

No puede ser de otra forma porque, como es conocido, el lobby feminista ha presionado a políticos incautos de todas partes del mundo para que legislen en materia de “paridad de género”. Ah, pero no cualquiera “paridad de género”: sólo aquella que resulta conveniente.

Así, pues, las mujeres han exigido el 50% de todo… ¡pero de todo lo cómodo y lo bien pagado! ¡Ah, faltaba más! Igualdad a modo, igualdad desigual: en esto son expertas las feministas y las mujeres empoderadas con “perspectiva de género”.

Por supuesto que las mujeres exigen el 50% de todas las candidaturas a diputaciones, senadurías, presidencias municipales, regidurías y jefaturas delegacionales. También quieren el 50% de los puestos de la alta burocracia gubernamental. Y exigen el mismo porcentaje para las instancias colegiadas de los organismos u órganos autónomos y de las empresas del sector paraestatal.

Incluso ha habido féminas “empoderadas” que se han aventado la puntada de exigir la mitad de los puestos en los consejos de administración de las empresas privadas. Claro, ellas no fundan ninguna empresa, pero se dejan pedir “en automático” lo que otras personas han logrado a través del esfuerzo de muchos años.

¿Y qué con respecto a los trabajos duros, pesados, sucios, riesgosos y mal pagados? ¡No, ésos no los quieren, porque son feministas, no tarugas! Esos trabajos seguirán siendo para los “privilegiados del patriarcado”, o sea, para los varones.

Yo no veo una lucha constante, sistemática, coherente y congruente de las “mujeres empoderadas” para ocupar su 50% en la industria de la construcción, por ejemplo… ¡caray, necesitamos “albañilas”! ¿Dónde están?

¿Dónde están las mujeres que se quieran aventar un colado? ¿Dónde las que quieran “carretear” arena, grava o cemento? ¿Dónde las que quieran abrir canales o colocar losetas? ¿Dónde las que quieran cargar ladrillos sobre los hombros? ¿Dónde las que quieran echarse un aplanado o colocar un tirol?

¡No, de esas mujeres no vemos en las construcciones! ¿Cuántas “albañilas” conocen ustedes? ¿Cuántas mujeres exigen su 50% en la muy pesada y riesgosa industria de la construcción? ¿Pues qué pasó entonces con el “empoderamiento”?

Y podemos seguir con la industria de la extracción: petróleo y minería. ¿Cuántas mujeres se meten en los hoyos de la Tierra a sacar petróleo, carbón, minerales, gas, etc., dejando los pulmones en ello? ¿Han visto ustedes que las “mujeres empoderadas” exijan su 50% en estos campos laborales?

¿Y las “cargadoras” dónde están? ¿Por qué no vemos a un 50% de estibadoras en los puertos y muelles? ¿Por qué no vemos a un 50% de mujeres “mecapaleras” en las centrales de abasto o en los centros de transferencia mercantil? ¿Y dónde están las traileras, aparte de Rosa Gloria Chagoyán? ¡Vaya, hasta en las camionetas de reparto de mercancía a tiendas misceláneas se les ve poco o nada!

¿Y por qué la poca presencia de las mujeres en las fuerzas armadas y policíacas del país? Las mujeres ni siquiera están obligadas a prestar el servicio militar nacional: para ellas es “opcional”. ¡Y claro que nos encantaría verlas, con su respectivo 50%, en la primera línea de la lucha contra el crimen organizado!

¿Y cuántas mujeres han visto ustedes trepadas en los camiones recolectores de basura que todos los días pasan frente a sus casas? ¡Yo, ninguna!

¿Y cuántas bomberas conocen ustedes? ¿Cuántas trabajadoras que bajen a desazolvar las cloacas de la Ciudad de México, por ejemplo?

¿Cuántas trabajadoras hay que se cuelguen de los postes de luz (sobre todo los de alta tensión) o de telefonía?

¿Cuántas taxistas, microbuseras, conductoras de autobuses, herreras, mecánicas automotrices, fontaneras, carpinteras, taqueras, tablajeras, electricistas, hojalateras, carniceras, etc., conocen ustedes?

En fin, la lista es larga. Complétenla ustedes de acuerdo con sus experiencias, gustos y campos laborales.

¿Lo ven ahora? La “paridad de género” es una vacilada más de la mitología feminista. Una vacilada más que también da pie a los privilegios androfóbicos y al parasitismo social de las mujeres.

Nada más contradictorio que exigir igualdad desigual.

¡Le daremos la bienvenida al 50-50 cuando éste sea real!

En las actuales condiciones, la “paridad de género” sólo es un monumento a la mediocridad en detrimento incluso de las mujeres de veras talentosas, así como una forma de establecer privilegios para las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.

Afortunadamente, y pese al mítico Día Internacional de la Mujer, hay muchas mujeres que están avanzando en diversas áreas de la economía y del mundo laboral con base sólo en su conocimiento, en su mérito, en su talento, en su experiencia, en su profesionalismo y en su desarrollo personal.

¡Qué bueno que hay muchas mujeres que están convencidas de que exigir “cuotas de género” denota mediocridad personal y parasitismo social!

Las mujeres no deben exigir “cuotas”. Sólo deben demostrar su talento.

Y, bueno, ante la falta de talento siempre estará abierta la larga fila de las “cuotas de género”.

Háganse este favor: piensen en todas las mujeres chingonas que ustedes conocen. Ahora respondan: ¿esas mujeres llegaron hasta donde llegaron por “cuotas de género” o por méritos personales?

Mis queridas amigas mujeres: no se dejen ofender. No acepten la mediocridad del 50-50 que está fomentando la mitología feminista. Ustedes no necesitan esa basura, porque tienen talento.