 The XX compartirá su nuevo CD “I see you” con público mexicano

México.- La banda inglesa de indie pop, The XX, que este martes estrenó el video del sencillo “Say something loving”, visitará la Ciudad de México el próximo 4 de abril para dar a conocer los temas de su nuevo álbum “I see you”.

La cita es en el Pabellón Cuervo, donde Rommy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie XX harán un recorrido por el material grabado entre marzo de 2014 y agosto de 2016 en Nueva York, Texas, Reykjavik, Los Ángeles y Londres, y producido por el mismo Jamie Smith y Rodaidh McDondald. El grupo está de gira por Europa y tras su presentación en Londres visitará Sudamérica para tocar en el Festival Lollapalooza de Brasil, Argentina, Chile y México, luego llegará al Coachella. El primer sencillo del disco “Hold on” generó altas expectativas sobre el álbum, las cuales fueron rebasadas tras su lanzamiento. NTX