Coordinación del PRD en el Senado debe estar a favor del partido: Barrales

México.- La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, indicó que su coordinación en el Senado tiene en sus manos la línea política de este partido político, el manejo de recursos humanos, materiales y económicos, y por ello tiene que estar en favor del mismo.

Entrevistada en el marco de la entrega de 17 unidades Atenea por parte del gobierno capitalino, expuso que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido -con una mayoría calificada y haciendo uso de sus facultades legales- decidió la remoción del senador Miguel Barbosa Huerta como coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Senadores.

En su lugar, abundó, se ratificó a Dolores Padierna, la vicecoordinadora, en tanto que los senadores toman una decisión al respecto. “Hemos señalado que en este partido a nadie se le cuestiona, a nadie se le persigue por manifestar sus preferencias políticas ni de ninguna naturaleza, por lo que es importante decir que no se trata de algo personal”.

Pero en el momento en que Barbosa nos anuncia que ha decidido dedicarse a la promoción de una candidatura de cara al 2018 y que busca convencer a los demás perredistas de que esta debe ser su opción, nos deja claro que ya no está en condiciones de encabezar los trabajos de una coordinación.

En una coordinación tan importante como la del Senado se debe garantizar que se promueva la línea política de un partido, de que se camine en coordinación y diálogo permanente con el propio partido y estas condiciones no están ya en este momento ni son posibles.

También es importante señalar, apuntó, que lo que vamos a hacer como partido tiene que ser una discusión en su interior; es decir, si vamos a la unidad de las izquierdas, a la conformación de un frente, a la definición de una candidatura.

“Son decisiones que no le corresponden a una sola persona y por ello estaremos abiertos a dar el debate en su momento”, expuso la dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Asentó que Barbosa está en todo el derecho de defender su posición en los cauces que considere pertinentes; nosotros, indicó, estaremos atendiendo lo que corresponda, pues la decisión está basada en nuestra norma interna y el órgano facultado para tomar la decisión ya lo hizo.

Al preguntarle sobre si existe una desbandada del PRD hacia Morena, Barrales Magdaleno sostuvo que “estamos a la puerta de un proceso electoral donde lo que estamos viendo es el reacomodo político de los partidos.

“El PRD recibió a seis nuevos legisladores en nuestras filas el lunes, algunos provenientes de Morena y otros más del PRI. Ayer le dimos la bienvenida a un legislador del Partido Verde”.

Expuso que el PRD invita a sus compañeros a dar el debate en el interior del PRD, pero a no decidir solos, porque esta decisión no es de una persona. “Debe ser la decisión de un partido porque, si no lo es, difícilmente podemos pensar que lo que buscamos es la transformación del país”.

“No es con negociaciones individuales o con posiciones individuales como vamos a lograr el cambio que busca nuestro partido”, aseveró y afirmó que esa unidad puede incluir a todos aquellos que “hoy pueden ser candidatos y que tenemos nosotros que definir… En cualquier lugar del mundo, quien decide participar en un partido, decide respetar sus normas”.