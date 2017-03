“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Superado el Gasolinazo se retoma la contienda electoral.

Durante las primeras tres quincenas del 2017, ante el abrupto incremento en los precios de los energéticos y el efecto Trump, los mexicanos nos olvidamos de las contiendas electorales que se avecinan. Si bien las distintas encuestadoras se abocaron a continuar con sus estudios de opinión, que reflejaron de inmediato un cobro de factura para el Presidente Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional, en ese periodo los demás partidos políticos, se olvidaron de que fueron parte del Pacto por México y de que juntos sacaron adelante las Reformas Estructurales.

Ante el panorama adverso que representó el arribo de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, y el que en sus primeras ordenes ejecutivas se fuera directo contra México, la segunda quincena del primer mes del año, hasta la unidad nacional brilló, ocultando los efectos de la cuesta de enero y la crisis económica que asecha a las familias. Al paso de los días, a querer o no se asimiló el gasolinazo, el Gasssazo y hasta el incremento en las tarifas eléctricas.

Hoy al iniciar el tercer mes del año, nos quejamos menos e inicia el periodo pre electoral en el Estado de México, Nayarit y Coahuila; elecciones que marcaran el rumbo hacia la contienda electoral del 2018, ya que como hemos dicho sin 17 no hay 18.

Mientras los priistas buscan una formula mágica que les permita ganar confianza y no salir tan perjudicados, que de antemano saben lo saldrán, los panistas buscan otra formula que les de unidad; los perrediatas no encuentran como detener las desbandada hacia Morena, y el más contento de momento es Andrés Manuel López Obrador, a quien se considera el primero en el arrancadero en la contienda presidencial.

Por lo pronto por lo que hace a la elección de Gobernador en el Estado de México, considerada la antesala de la contienda presidencial, el proceso arranca en tercios entre Alfredo del Mazo (PRI), Josefina Vázquez Mota (PAN), y Delfina Gómez Álvarez (Morena); sin duda pese a ser la tierra de Enrique Peña Nieto, el efecto del gasolinazo y el malestar social por la crisis económica que vive el país, habrá de reflejarse en las urnas, por ello se espera una fuerte disputa, en la que saldrá a la luz lo más obscuro de los partidos y sus candidatos.

CDMX viola la Constitución.

Tómelo con atención.- Las fotomultas violan el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así lo determinó el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García. Es inconstitucional el imponer una sanción sin dar derecho de audiencia a los ciudadanos, y una Foto o video no son elementos suficientes para aplicar una sanción administrativa. De igual forma, se consideró erróneo el que las autoridades de la Ciudad de México, signaran un contrato con un prestador de servicios particular que no es una autoridad, así como el que se comprometa un porcentaje superior al 40% de lo recaudado como contraprestación.

No es la primera ocasión que la administración de Miguel Ángel Mancera, se enfrenta a garrafales errores legales; sin embargo el tamaño del negocio de las fotomultas fue creciendo año con año, y se convirtió en una de las fuentes más sólidas de recaudación para las autoridades del CDMX. En tiempos electorales siempre es necesario recursos frescos que consoliden un proyecto político, más aún cuando el titular del Gobierno de la Ciudad, pretende lanzarse como Candidato Independiente a la Presidencia de la República, con los altos costos que ello implica. Mientras tanto la inseguridad, las obras mal planeadas y un sin fin de malos actos de gobierno, deben seguir siendo tolerados por los habitantes de la Ciudad de México.

Marina asumirá las capitanías de Puerto.

Tómelo con interés.- En el mes de Junio del presente año, la Secretaría de Marina asumirá el control de las capitanías de Puerto, con lo que tendrá una función de inspección de todos los navíos nacionales y extranjeros, que zarpen o arriben a tierra en nuestro país.

En una función que nunca tuvo un sustento legal, por muchos años fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien llevó el mando en las capitanías de puerto, lo que por mucho tiempo se tradujo en una red de corrupción, aunado a la incapacidad de las autoridades administrativas para realizar labores de inspección y supervisión. Sin duda será una buena medida que las autoridades de la Secretaría de Marina asuman está responsabilidad, en una acción que servirá para prever y salvaguardar la seguridad de los puertos nacionales.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.