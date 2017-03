Banda inglesa alt-J lanzará en junio su tercer CD de estudio “Relaxer”

México.- La banda inglesa de indie rock alt-J anunció el lanzamiento de su tercer álbum de estudio “Relaxer”, el cual saldrá a la venta el 9 de junio próximo y del que se desprende el tema “3WWW”, primera melodía que se puede escuchar de este material.

La placa producida nuevamente por Charlie Andrew es la continuación de su disco nominado al Grammy, “This is all yours”, se informó mediante un un comunicado.

“In cold blood”, “House of the rising sun”, “Hit me like that snare”, “Deadcrush”, “Adeline”, “Last year”, “Pleader” son los demás temas que incluirá la placa musical de esta alineación indie, que tocará en festivales y encabezará sus propios “shows” a lo largo de Estados Unidos.

Su gira para promocionar esta producción arrancará el 27 de julio en Columbia y continuará en Boston, Nueva York, Cleveland, Kansas City, St. Charles, Morrison, Colorado y Los Ángeles.

Cabe destacar que Joe Newman, Gus Unger-Hamilton y Thom Green, integrantes de esta agrupación, han encabezado un sinnúmero de espectáculos alrededor del mundo, así como llenos totales en el Madison Square Garden, en Estados Unidos, y la O2 Arena, en Londres.

NTX