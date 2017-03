-Golpe demoledor a Mancerita

Por Héctor Moctezuma De León.

Si alguna oportunidad tenía Miguel Ángel Mancera, -Mancerita, por su mediocre gestión al frente del GCMX- de aparecer en las boletas de la presidencial en el 2018 y hacer un papel decoroso, su tocayo Miguel Barbosa le dio un golpe demoledor que lo deja fuera de cualquier posibilidad.

El golpe que le dio a Mancerita quien hasta el martes fue el coordinador de los senadores del PRD fue de nocaut al estilo de “Lupe” Pintor, lo que provocó la ira de quien despacha, que no gobierna, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y de inmediato ordenó a su empleada la señora Barrales que de inmediato lo destituyera como coordinador del PRD en la Cámara Alta.

Mancerita que hacía su cochinito a través de las fotomultas, para su campaña, anda que no le calienta ni el sol, porque se enteró de que en los próximos días algunos miembros de su equipo, especialmente mujeres, le darán el sí a Andrés Manuel López Obrador.

Ayer mismo con motivo del Día Internacional de la Mujer miles de mujeres marcharon por céntricas calles de la Ciudad de México, la mayoría eran perredistas beneficiarias de los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México, que en muy poco tiempo, iniciarán la debandada hacía Morena.

El desmoronamiento del PRD ya nadie lo para, será un cascaron que nada tendrá que hacer en las próximas elecciones, en ninguno de sus niveles, por eso más que por interés, que por convicción, personajes que actualmente ocupan un puesto de elección popular se irán a Morena, para saltar de una Cámara a otra, en busca del clásico chapulinazo que el PRD no les garantiza.

El cálculo que hacen algunos que todavía se mantienen en el partido de “los Chuchos”, es de que los amarillas si acaso alcanzarán el 5 por ciento de la votación nacional, lo que reducirá significativamente su presencia en las cámaras en la próxima legislatura. El PRD tendrá entre 20 o 25 diputados y en el Senado apenas los suficientes para hacer coordinación, o sea de 5 a 10.

Esta semana Mancerita quedó fuera de la contienda como lo están los apuntados, Graco y Silvano, que no tienen la mínima posibilidad de hacer un papel decoroso en la elección del próximo año.

Muy orondos cuando regresaron de uno de sus viajes a Washington, los secretarios Videgaray y Guajardo anunciaron que en junio se iniciarían las pláticas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN), pero el secretario de Comercio de allá, Wilbur Ross les acaba de mandar un mensaje, tranquilos, esto será hasta fin de año señores y las sesiones serán muy largas, así se los traen, un día les dicen una cosa y otro la otra…Que Arturo Montiel es la mano que mueve la cuna para que los priístas mexiquenses no estén sólidamente unidos en torno a su candidato a gobernador, Alfredito del Mazo Maza, que de por sí no levanta. A propósito del Estado de México el que anda buscando quien se la paga más que quien se la hizo es el secretario de Gobierno José Manzur Quiroga luego de la balconeada que le han dado en los últimos días por lo de su colección de autos antiguos que no la tiene ni Obama.