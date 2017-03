Salen a la luz fotos de Kate Moss desnuda en su boda

A pesar de haberse alejado de las pasarelas, Kate Moss no ha abandonado su faceta como modelo y sigue posando para que los mejores fotógrafos la retraten vestida o desnuda. Desde sus inicios, la modelo no ha tenido ningún problema en desnudarse para una sesión. Sin embargo, el hecho de que su computadora fuera hackeada para robar fotos privadas no le hizo ninguna gracia.

Según informa el portal de noticias “Daily Star Sunday”, unos piratas informáticos lograron acceder a computadora de la modelo y robaron unas fotos de ella desnuda el día de su boda, en 2011, con el roquero Jamie Hince, del que ya está divorciada. Al parecer, las fotografías forman parte de una colección de imágenes en las que se puede ver a Kate preparándose para su boda y es que a pesar de que ya se ha divorciado de Jamie, la revelación de estas fotos es un asunto grave por el valor sentimental y la extrema privacidad de las mismas. La representante de la ex modelo afirmó: “No es la primera vez que se ve a Kate desnuda, pero estas fotos eran diferentes. Algunas estaban hechas para que solo las viese Jamie” A continuación algunas de las icónicas fotografías públicas y autorizadas por la famosa modelo.