Ya opera en Satellite primera gasolinera extranjera; vende litros de a litro

México.- La petrolera británica BP abrirá mil 500 estaciones de servicio en México en los próximos cinco años, en las cuales venderá de manera exclusiva su combustible con tecnología Active.La petrolera británica BP abrirá mil 500 estaciones de servicio en México en los próximos cinco años, en las cuales venderá de manera exclusiva su combustible con tecnología Active. El director general de Donwstream de la empresa en el país, Alvaro Granada, señaló que la primera gasolinera está ubicada en la zona de Satélite, y al parecer ya se encuentra funcionando, con esta despachadora de combustible, inicia operaciones la multinacional británica en México. Durante la presentación de la marca, expuso es un día histórico para México y un momento trascendental para la compañía, porque llega a un nuevo mercado, además de ser la primera en la zona metropolitana de la Ciudad de México. A su vez, el vicepresidente de Desarrollo Comercial y Nuevos negocios de BP, Richard Harding, comentó que han operado a través de Castrol por 45 años en el país, pero ahora dan un salto y este es el inicio de un “nuevo viaje en México”. Y es que, resaltó, en la actualidad tienen alrededor de 18 mil estaciones de servicio en 20 países del mundo, donde atienden cada semana aproximadamente a ocho millones de clientes.

Aseguran además que al no tener corrupción en su país, ellos no tendrán el problema de que no se vendan litros de a litro, que ni siquiera pasa por sus mentes el hacer algo parecido.

Con información de Ntx y Formnato 21.