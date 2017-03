Miguel Ángel Mancera “no se raja” en aspirar a la presidencia

México.- Asegura el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera que no se raja en sus aspiraciones rumbo a la presidencia de México en 2018, aunque acotó que la única forma en que abandonaría sus aspiraciones sería si la gente decide que no debe ser candidato.

“Nunca nos rajamos. Yo no tengo por qué rajarme, todo dependerá que no vayamos, pues ya será una decisión de la gente, mientras no sea eso, ahí vamos”.

Esto en una entrevista realizada a su regreso a la capital mexicana, luego de su viaje por Reino Unido, y a raíz del el retiro de apoyo del senador Miguel Barbosa al mandatario para brindárselo al político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, determinación que tuvo como resultado una crisis interna en el PRD.

Durante la entrevista aprovecho para hacer un llamado al partido del sol azteca para que encuentren la unidad, y dijo que lo que le interesa es que a esa fuerza política le vaya bien, aunque reconoció que no es perredista.

“Desde mi punto de vista, el PRD tiene que reiterar su llamado a la militancia y obviamente hacer un trabajo importante como lo están haciendo muchos, obviamente no estoy afiliado al PRD pero siempre hemos trabajado y a mí me interesa que le vaya bien” dijo.

Mismos deseos que tuvo para el dirigente de Morena, cuando le preguntaron sobre su posible adhesión a la candidatura para la presidencia:

“Yo he reiterado siempre mi respeto al Licenciado López Obrador, yo espero que le vaya bien. No le deseo mal a nadie, a ninguno de los que han manifestado sus intereses por la Presidencia de la República.

“Reitero que México hoy requiere un proyecto que pueda unificar a todo mundo, que pueda lograr avances importantes, hoy el llamado es a los jóvenes, al campo, pero con una estrategia posible, factible, real, acorde a la realidad de México”, apuntó