Para el PRD, Dolores Padierna es la coordinadora en el Senado: Barrales

México.- “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, se vulnere o secuestre la autonomía del PRD y su grupo parlamentario”, advirtió la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno.

Para el PRD, aseguró, Dolores Padierna es la Coordinadora Parlamentaria. Así lo reconoce el CEN, los líderes y militantes del partido.

Aclaró que conforme a la ley orgánica del Congreso, un grupo parlamentario se conforma por senadores con la misma afiliación política.

Además, los grupos parlamentarios cuentan con autonomía para decidir su organización interna. “Para el caso del PRD, se cuenta con estatutos que norman su vida interna”, dijo.

En ese sentido, exigió a Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, respetar las decisiones del PRD.

“El Presidente de la mesa directiva sólo se tiene que dar por enterado de lo que decida el PRD”, aseveró.

Recordó que el Tribunal ya tiene en su poder la impugnación del legislador y no ha suspendido la decisión del CEN PRD.

Por ello, lamentó la intromisión abierta y franca de Escudero en torno a la remoción de Miguel Barbosa como coordinador de la fracción parlamentaria del partido en la Cámara Alta.

“Es la Mesa Directiva un órgano que toma decisiones colegiadas, por eso lo invito a que no emita una opinión, a que no señale que el coordinador del PRD sigue siendo el senador Barbosa, porque ésa es una opinión de él, es una posición personal, la Mesa Directiva no ha emitido una opinión”, subrayó.

Sobre las firmas presentadas por los senadores para manifestar su deseo de que Barbosa permanezca al frente de la fracción parlamentaria, Barrales comentó que el PRD no acepta su validez.

El respaldo mayoritario expresado en ese documento, dijo, viene de senadores que sin militar ya en el PRD, siguen gozando de las prerrogativas, dinero que se les otorga, además de beneficios por ser parte de un grupo parlamentario en un partido al que ya renunciaron.

Por otro lado, en un encuentro con mujeres líderes de Xochimilco sostuvo que a las mujeres se les siguen regateando sus derechos y espacios políticos.

Por ejemplo, sentenció que, “si un hombre hubiera firmado la definición de poner a otro hombre al frente del grupo parlamentario seguro que hoy no nos estarían regateando ese derecho, que ya es un derecho ganado pero por el cual tenemos que volver a pelear”.