Estremecedor testimonio de una sobreviviente de “El Mata Novias”

México. Anoche, en el noticiero 10 en Punto, conducido por Denise Maerker presentó el el testimonio de una mujer que fuera pareja del Jorge Humberto Martínez Cortés, mejor conocido como “El Mata Novias”.

A la investigación sobre los asesinatos de Yang Kyung Jun Borrego y Campira Camorlinga Alanís se sumó el caso de una sobreviviente a los ataques de Jorge Humberto Martínez Cortés, presunto asesino en serie conocido como “El Mata Novias”.

Adriana Ramos Hernández fue pareja de “El Mata Novias” y en 2011 sufrió un ataque de extrema violencia del cual resultó afortunada de salir con vida.

“Me fracturó la nariz. Me dio un cabezazo. Me arrastró por las escaleras”, señaló la superviviente, relatando también un estremecedor caso de crueldad animal: “(El Mata Novias) me regaló un gatito y lo aventó de la azotea de la casa y lo mató”, señaló.

El presunto asesino en serie después abrió las llaves de la estufa y señaló que “entonces nos vamos a morir los dos”, impidiéndole moverse.

Sin embargo, Martínez Cortés no estaba preparado para una respuesta de su víctima. Adriana aprovechó un descuido. Encontróun mazo y comenzó a defenderse.

“Lo saco de mi casa a empujones y pongo todo para que no se vuelva a meter”, señaló la sobreviviente.

Sin embargo, la pesadilla no acabó en ese entonces. “Terminé escondiéndome por mucho tiempo”, señaló y eventualmente abadonó ese domicilio.

Al enterarse que otras novias del “viudo negro” murieron asfixiadas, Adriana se dio cuenta de lo cerca que estuvo de perder la vida.

“Duré muchos años pensando que me podía morir. Y cuando vi lo de Campira fue como verme un poquito ahí sabes. Pensar que si me hubiera quedado medio año más (hubiera muerto)” señaló.

De acuerdo a Leticia María Jiménez, experta del IPN, el “Mata Novias” tiene características psicopáticas y “estas personas e caracterizan por tener una capacidad intelectual al promedio. Lo podemos ver en la capacidad que tiene para distraer a las autoridades ahora que está prófugo”, señaló.

Adriana también sufrió la perdida de su cabello, el cual habría sido tomado como “trofeo” por Martínez Cortés. La sobreviviente señaló que también guardaba “pedacitos de tela, pedacitos de tenis”.

Familiares de la víctima crearon el grupo “Justicia para todas” en Facebook, con el fin de obtener información del paradero de este criminal que se encuentra prófugo.

Por su parte, la procuraduría capitalina reabrió investigaciones en uno de los casos, el de la muerte de la joven Yang Kyung Jun Borrego, acaecida en 2014.