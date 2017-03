Lucha de Poder a Poder

Por Miryam Gomezcésar.

En Quintana Roo, lugar de contrastes sociales y desastres políticos, los absurdos que suceden en la comunidad y sus gobiernos, resaltan las razones del desequilibrio y sus fenómenos colaterales. No hay prisa para mejorar las condiciones de vida en zonas que son verdaderos focos de infección que preocupan a la población.

De la lentitud oficial para solucionar los problemas y responder a las exigencias de la comunidad, que son temas urgentes tan repetidos por todos, desespera la desinformación que agota el ánimo social. En los gobiernos continúa el desorden. Es una locura que impide valorar la certeza de las acciones para resolver los problemas que sí se atienden pero que para obtener un resultado se requiere un tiempo de consolidación.

El programador de las actividades públicas en la agenda del gobernador debería dedicarse a otra cosa. Como un ejemplo más de los límites del desorden interno, es la realización de la postergada inauguración de la nueva sede del Hospital General Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, cuya millonaria inversión para su construcción data del Gobierno de Félix González Canto. Con el consabido “ya merito”, se supo que están a “nadita” de poder dar servicio.

En el evento al que asistieron el Gobernador Carlos Joaquín González, autoridades municipales y del sector, trascendió que ‘ahí la llevan’ aunque aún no hay fecha para el cuatro veces aplazado intento del traslado de enfermos al nosocomio, ni para iniciar las consultas clínicas. La importancia no es la precisión sino cacarear el huevo, aunque el servicio, ya merito, ya merito.

Como sucede con el mamotreto de la llamada mega escultura de Sebastián, en Chetumal. Ese barril sin fondo que data del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, al que han destinado cantidades multimillonarias para la interminable construcción cuya inauguración también “ya casi” sucede.

Pero el desorden tiene otras aristas también en el escenario político-administrativo. A seis meses para el inicio formal del proceso electoral y seis de iniciado el régimen bipartidista de Carlos Joaquín, en el Congreso no hay prisa para aclarar las Cuentas Públicas. Lejos de concretar la renuncia del Auditor Superior del Estado, Javier Zetina González, la reciente presentación a los diputados de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública de la XV Legislatura, de la solicitud de ampliación presupuestal por un monto de 20 millones de pesos adicionales a los 110 millones de la dependencia, para realizar el Plan General Extraordinario de Auditorías Complementarias a la Cuenta Pública 2015, a petición del Pleno del Congreso que el auditor estimó tendrá una duración de 7 meses, generó sospechas. Para reforzarlas, como en el Poder Judicial tampoco hay prisa, la demora en la entrega del expediente respectivo, ocasionó la reprogramación de la comparecencia del magistrado Carlos Lima Carvajal ante el Congreso, programada inicialmente para el miércoles 8, se realizará la semana que entra.

Así, la repentina aparición de la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun, en las instalaciones del Congreso para solicitar Juicio Político al exalcade y recién nombrado delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, Fredy Marrufo, por presentar inconsistencias en su Cuenta Pública, al no interponer la denuncia ante las autoridades judiciales, llamó la atención por la notoria presión y obstáculos que interponen todos los días las familias hegemónicas de la isla de las golondrinas que no se conforman con haber perdido la presidencia municipal que consideran patrimonio familiar, frente a la solitaria y poco visionaria panista.

También el nuevo nombramiento federal del exalcalde de Cozumel, causó sorpresa y rechazo del gobernador que explicó “No comparto la idea de hacer cambios sin avisar ni platicar con el gobierno del estado. Creo que los trabajos de coordinación con las dependencias federales son fundamentales y, recibir de repente cambios sin tener ningún aviso o ningún trabajo de coordinación, siempre genera incertidumbre”.

Las especulaciones son muchas pero la realidad sólo una, formalmente ya no es priísta, más la tardía respuesta a los asuntos que requieren inmediata atención es probable que generen esa mella en el ánimo presidencial más allá de lo considerado, por ejemplo, en la aclaración de los ataques del crimen organizado a las instalaciones de la Fiscalía en Cancún, el pasado 17 de enero.

La reaparición de Fredy Marrufo en una delegación federal no dice mucho porque no es la más importante de las dependencias. Cuñado de la diputada federal, Sara Latife Ruiz de Chávez, el ex secretario de Hacienda con Félix González Canto y más tarde diputado local en el segundo trienio de su régimen, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuenta, en la XIII Legislatura, dicen más de una urgencia de ganar tiempo porque con el activismo dinámico de Fabiola Cortés Miranda y de Carlos Mimenza Novelo, sienten tal vez que, como dijera Carlos Salinas de Gortari, los demonios andan sueltos.

Encuentros y desencuentros

Cuando Manlio Fabio Beltrones era líder de la Cámara de Diputados viajó a Cancún a un evento preparado con los estudiantes de la Universidad de La Salle, recibido con entusiasmo por la ya diezmada militancia, el añejo político fue despedido del auditorio por el estudiantado con rechiflas y abucheos. Pero, más allá del rechazo a Beltrones/Borge, en ese tiempo otros factores indicaban la declive del priísmo cuando la presencia de AMLO dominaba el escenario y se vislumbraba la estrepitosa derrota del PRI en Benito Juárez, lo cual sucedió.

Esa primera alerta para Beltrones, más la terquedad de Félix González Canto de manipular a quien se dejara para imponer a sus amigos como candidatos, lo hizo perder nuevamente en la selección interna que dejaba fuera al delfín de Roberto Borge, el diputado federal José Luis Toledo frente al ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora, está fresca aún la reacción de Beltrones publicada en varios medios de circulación nacional al referirse al senador Félix González Canto ¡Es un Pendejo!, dijo tajante.

Pero el enojo de Beltrones no quedó en eso, al parecer quiere la revancha contra los Joaquín. Cuentan que tras recibir la medalla de militante distinguido entregada por Enrique Peña Nieto durante la celebración del 88 aniversario del PRI, ha puesto especial interés en que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell sea llamado a comparecer a la Cámara de Diputados para explicar un asunto relacionado con las extorsiones del caso latinoamericano que tiene de cabeza a los gobiernos involucrados, Odebrecht, en el que sale a relucir el nombre de varios mexicanos.