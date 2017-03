“El PRI no merece seguir gobernando'”: Anaya

México. “Está clarísimo que el PRI no merece seguir gobernando”, afirmó Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN al aseverar que el tricolor es el responsable de la actual crisis económica por la cual atraviesa el país.

“Se ha devaluado el peso 60% frente al dólar, aumentaron de manera criminal el precio de la gasolina, la economía no crece ni siquiera a la mitad de lo que estaba creciendo, ofrecieron que iban a resolver los problemas de seguridad pero aumentaron 22% los homicidios en el último año, y la deuda pública creció de manera brutalmente irresponsable”, enfatizó Anaya Cortés.

Ante ello, el presidente del blanquiazul aseguró que la peor situación que le podría pasar a México es que el PRI continúe ocupando el ejecutivo federal, o en todo caso, que el populismo que consideró representa Andrés Manuel López Obrador asuma el gobierno del país.

“Hoy por hoy los adversarios políticos del PAN son la corrupción, representada por el PRI, y el populismo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador”, declaró Anaya, además de apuntar que ante dichos riesgos “el PAN responde con los mejores candidatos y las mejores propuestas, tanto para las elecciones estatales de este 2017, como para la presidencial del próximo año”.

Además, el presidente de Acción Nacional afirmó que el PAN está listo para encabezar el cambio que señaló, “todos los mexicanos necesitan de manera urgente”.

“Los priistas no tienen vergüenza. Critican al PAN y a sus gobiernos, cuando ellos no han dado resultados positivos. La misma clase política que está hoy en el gobierno federal es la que quiere continuar al frente del Estado de México, entidad a la que han colocado en los primeros lugares nacionales, pero en materia de secuestros, robo de vehículos, feminicidios, corrupción y crecimiento de la pobreza. No merecen otra oportunidad”, detalló.

Y concluyó al aseverar que el tricolor se despedirá del gobierno en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit en este año.

Con información de Noticias MVS