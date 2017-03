Glaucoma, segunda causa de ceguera en el mundo

México. La Secretaría de Salud señaló que el glaucoma es una enfermedad que ocupa la segunda causa de ceguera en el mundo, y aunque no suele presentar síntomas, es fundamental acudir al oftalmólogo para un diagnóstico precoz.

La dependencia federal indicó en un comunicado que este padecimiento es neurodegenerativo y provoca aumento de la presión intraocular, lo cual ocasiona una disminución progresiva de la visión.

Por ello, los especialistas del Servicio de Oftalmología del Hospital Juárez recomendaron a la población, en particular de más de 40 años de edad, acudir de manera reglar a realizar un examen porque “la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno causan ceguera”.

A la señora María Enriqueta García Mejía le angustiaba y le daba temor quedarse “totalmente ciega” después de haber sido diagnosticada con glaucoma hace tres meses y, en consecuencia, perder un ojo.

“La operación que me hicieron permitió salvar mi ojo derecho. Desafortunadamente el izquierdo ya lo perdí por el glaucoma que me diagnosticaron hace tres meses”, narró.

Mientras le aplican gotas para ampliar la pupila de su ojo operado, la paciente refirió que hace más de 25 años dejo de hacerse un examen médico de los ojos. “Uno cree que nunca le va a pasar nada, no nos revisamos, y ahí están las consecuencias”.

En el marco del Día Mundial del Glaucoma, que se conmemora este 12 de marzo, García Mejía explicó que ésta es una enfermedad crónica. “De pronto sentí en mis ojos como un relámpago y todo se puso en blanco. Luego, se apagó, y dejé de ver”.

“Ya no veía. Era una cosa tremenda. Me angustiaba sólo pensar que no volvería a ver”, reiteró la paciente, al recordar que Laura Ríos, especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Juárez de México, la operó el pasado 22 de febrero.

“En menos de una semana he vuelto a ver, me siento mucho mejor”, subrayó y, aunque todavía hay algunas molestias, confía en recuperarse pronto con el apoyo solidario de sus familiares.

“Hoy puedo asegurar que siempre es mejor prevenir que curar. Si hubiera acudido a revisarme oportunamente, tal vez no hubiera perdido mi ojo izquierdo”, insistió García Mejía.