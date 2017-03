Los Tigres del Norte rechazan que latinos dejaron de ir a conciertos en EU

Los Ángeles. El grupo Los Tigres del Norte rechazó hoy rumores de que los latinos en Estados Unidos no van a sus conciertos debido al nuevo entorno contra inmigrantes.

“Hace unos días vimos un reporte noticioso que en un concierto en Chicago no había ido la gente a uno de nuestros conciertos, pero ahí no actuaremos si no hasta el sábado de Gloria”, apuntó Jorge Hernández.

“Aunque apenas llevamos poco más de un mes con la administración de Donald Trump, nuestros conciertos han registrado llenos y la gente nos sigue acompañando”, aseguró.

Entrevistado por Notimex, el tigre mayor Jorge Hernandez expresó que están listos para sumarse a cualquier campaña con artistas latinos que sea a favor de la comunidad.

En la campaña presidencial Tigres del Norte y Maná causaron revueló al llamar a la comunidad electoral a “no votar por racistas” y también estuvieron en la campaña de la aspirante demócrata Hillary Clinton.

Compartió que ya están ideando que en sus próximos conciertos presenten un catálogo en el que desempolven temas de la migración y que expresen el orgullo de los latinos.

“Sería muy bueno volver a cantar temas políticos y de lo que somos los latinos en este país y que ya no habíamos cantado porque se pensó que esos tiempos no volverían”, destacó.

Los Tigres del Norte han grabado más de 600 canciones y de éstas 325 son éxitos, por lo que fácilmente podrían hacer más de 10 conciertos sin repetir un tema.

“Me gustaría revisar esos éxitos y presentar un repertorio con temas políticos, otro de inmigrantes y traer canciones relevantes para los jóvenes que no las han escuchado”, comentó.

Hernandez fue entrevistado en uno de sus recesos de su intensa gira de conciertos que realiza este fin de semana por las Carolinas en donde desde el viernes pasado el grupo registró llenos.

Además, el conjunto estará en el “L Festival” en el Pico Rivera Sports Arena, que se desarrollará por dos días y en donde tocará el próximo domingo.

Esos conciertos tendrán dos escenarios y las presentaciones en promedio de una hora tendrán a Alejandro Fernández, Daddy Yankee, J Balvin, El Recodo, Marco Antonio Solís, Juanes, Jesse y Joy, Luis Fonsi, Intocable y un holograma de Jenni Rivera.

Hernández se declaró emocionado de regresar a ese lugar, y recordó que en ese lugar se presentaba Vicente Fernández y Antonio Aguilar. “A nosotros se nos propuso que yo cantara montado a caballo y lo hice por varios años”, recordó.

“Un día estaba muy cansado y le di mal una orden al caballo que se paró y cayó hacia atrás; de manera afortunada solo me aplastó una pierna. Después de ese incidente y sumado a otro, una semana después, en el que falleció la esposa de mi hermano en una caída del caballo sentí que esas señales eran más que contundentes para dejar de cantar montado en un caballo”, relató.

Respecto al ambiente de tensión que vive la comunidad inmigrante en Estados Unidos reconoció que de manera lamentable no se escuchan noticias diarias que pudieran dar algo positivo.

“Hasta ahora es muy temprano para decir qué va a pasar con esta administración, pero estoy seguro que va a seguir creciendo todo este movimiento en favor de los inmigrantes y porque cese ese ambiente”, acotó.

“Necesitamos estar todos alertas. La única manera de revertir esta situación es seguir unidos, seguir juntos para poder soportar y estar en mayores condiciones para recibir lo que nos manden”, apuntó.

Expresó que muchos artistas latinos están listos para sumarse a cualquier campaña a favor de la aportación de los inmigrantes en este país, aunque para eso se deberá ajustar agendas.

Manifestó que hay otros que no quieren exponer su estabilidad o popularidad por sumarse a estas causas, “pero en nuestro caso siempre lo haremos y lo hemos hecho por años”, externó.