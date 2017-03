Mi apoyo a Ramón Bernal Urrea (profesor de la UdeG)

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

La semana pasada fuimos testigos de una de las peores bajezas humanas en contra de un profesor, Ramón Bernal Urrea, quien ejerce la docencia en la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Como docente que soy (desde hace 25 años, más o menos) y como formador de futuros pedagogos, esto me toca directamente y me súper encabrona… ¡porque me molesta la estupidez y el agandalle!

El profesor Ramón Bernal fue acusado de “misoginia y machismo” con base en un video alterado, y alterado con evidente mala leche, con la intención de joderlo. Y, con la acusación, vino el consecuente, masivo y vulgar linchamiento mediático. Si no han visto el video, aquí se los dejo:

https://www.youtube.com/watch?v=7s5mxB3Brp4

Obviamente se trataba de hacer escándalo aprovechando el mítico Día Internacional de la Mujer. Ocasión propicia para la teatralización dramática “con perspectiva de género”, con la finalidad de reforzar los dogmas y prejuicios de la mitología feminista, con sus consecuentes estrategias de auto-victimización, chantaje y ventajismo social.

Pues bien, más pronto que tarde se les cayó el teatrito a los pandilleros mediáticos. Esto al darse a conocer el video original, en donde queda clarísimo que el profesor Ramón Bernal Urrea sólo está recurriendo a una técnica didáctica muy común en el aula, a saber: la representación imaginaria de situaciones reales.

Cualquier docente sabe que la actuación (incluidas la imitación y la parodia) es muy buena como medio didáctico en el aula y fuera de ella.

Y, así, la situación “escabrosa” fue desmentida e, incluso, algunos medios publicaron la carta aclaratoria que el profesor Ramón Bernal Urrea escribió en torno al espinoso asunto. Aquí la carta:

http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/03/08/educacion/video-de-maestro-de-prepa-10-fue-sacado-de-contexto

Por supuesto que hubo muchas personas (sobre todo feministas y “feministos”) que fueron expeditas para linchar al docente, pero lentas, lentísimas u omisas para disculparse por su error; error basado en la mala leche de uno o varios patanes que, esperemos, sean demandados por la vía civil, por daño moral.

Y hay que repetirlo: ojalá que el profesor demande por daño moral al patán o a los patanes que se hallen detrás de la edición y publicación de ese video, toda vez que resulta clarísima la intención de querer dañar el prestigio y el honor del profesor. Recordemos que el honor de las personas es un bien jurídico tutelado por nuestro Derecho. ¡Y ya basta de que haya tanto infeliz queriendo sacar sus frustraciones personales por medios ilegales!

Pero ahí no quedó todo, no.

Como las “buenas conciencias” no lograron su objetivo por la vía de la acusación de “machismo y misoginia”, entonces apelaron al Tribunal Popular de la Moralidad Lingüística Nacional para atacar al profesor por su lenguaje “soez”, impropio de las “sacrosantas aulas del sistema educativo nacional”…

¡Ah, cabrón, lo que nos faltaba en este país! ¡La Santa Inquisición del Lenguaje!

Así, como lo leyeron. O sea, la cosa era fastidiar a como diera lugar. Si no era por la vía de la difamación y del daño moral, entonces por la vía de la “moral pública”, definida ésta extralegalmente por personas imbéciles, dogmáticas y gazmoñas. ¡Ah, esas mentes vulgares que se preocupan por la “moral pública”!

“¡Ah, es impropio de la Santa Academia emplear un lenguaje así!”, dijeron los moralistoides de aquí y de allá, incluidas las autoridades de la UdeG.

¿Ah, sí, de veras? Uno preferiría pensar que la Academia es un lugar ajeno a los prejuicios morales, un lugar en donde todo puede ser cuestionado y discutido de forma racional, con base en la más amplia libertad de pensamiento y de expresión.

En la Academia, el lenguaje no debe moralizarse, sino usarse para expresar ideas y pareceres. El lenguaje no sólo sirve para analizar, cuestionar y criticar. También sirve para expresar pensamientos y sentimientos y, en una sociedad democrática, estos pensamientos y sentimientos deben ser expuestos de la forma más libre posible.

¿A alguien le molestan las “palabrotas”? Pues que ese “alguien” revise, critique y corrija sus estúpidos cánones lingüísticos, y que aprenda un poco de lo que significa la “libertad de expresión” en los regímenes democráticos. Porque incluso cuando uno revisa la definición de “malsonante” en el famosísimo y referencial (que no reverencial) Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la palabra ésa tiene esta acepción como principal: “Dicho especialmente de una expresión o de una palabra: Que ofende al pudor, al buen gusto o a la religiosidad”.

¡Guau! ¿Y quién carajos define “el pudor, el buen gusto y la religiosidad” en una sociedad plural y en un Estado laico, como lo es México?

¿Entienden por dónde va mi argumentación?

A toda la sarta de imbéciles que han salido a condenar las “expresiones soeces” del colega profesor Ramón Bernal Urrea, habrá que preguntarles lo siguiente: ¿qué norma, de orden público, regula el uso del lenguaje en los espacios y las actividades del sistema educativo nacional?

Seguramente se quedarán en silencio, porque ni eso sabrán: hablaron, es claro, desde su moralidad personal y su escasa racionalidad. Y la respuesta a esa pregunta es sencilla: no existe ninguna norma al respecto, así de simple. Y como lo que no está regulado no puede ser condenado, menos aún en una sociedad plural y en un Estado laico, entonces el lenguaje del profesor no puede ser objeto de reprobación ni de sanción legal alguna.

Así, pues, el profesor Ramón Bernal Urrea puede usar cuanta palabrota apetezca, porque, al menos en teoría, el Derecho debe protegerlo: ante la inexistencia de una norma sancionadora que sea estrictamente aplicable al asunto específico, debe prevalecer la libertad de expresión en tanto derecho constitucional.

Y digo “en teoría” porque ya saben ustedes que hasta los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cometen idioteces, como cuando erróneamente resolvieron el Amparo Directo en Revisión 2806/2012, famoso por pronunciarse sobre el uso de las palabras “puñal y maricón”.

Al respecto, los Ministros de la SCJN (Primera Sala) sometieron la libertad expresión, en tanto derecho constitucional, a una muy caprichosa interpretación sobre los alcances “homofóbicos y discriminadores” de las palabras “puñal y maricón”. Está visto: los Ministros de la Suprema Corte también juegan a ser “políticamente correctos”.

¡Ojalá que nuestros retrógrados juzgadores vean más seguido lo que sucede en otras partes del mundo, como en la Francia del magnífico semanario satírico Charlie Hebdo!

Bueno sería que nuestros mediocres Ministros se den una paseadita por Charlie Hebdo, para que aprendan qué significa la libertad de expresión en la sociedad moderna:

https://charliehebdo.fr/en/

También sería muy bueno que nuestros mediocres Ministros se asomen a la sentencia exculpatoria a favor del escritor Michel Houellebecq, quien, en septiembre de 2001, fue demandado por la Liga Mundial Islámica de La Meca y la Federación Nacional de Musulmanes Franceses por “difamación, racismo e incitación al odio religioso” cuando el magistral literato afirmó, sin ambages, lo siguiente: “De todas formas, la religión más estúpida es el Islam. Cuando uno lee El Corán, se hunde… ¡se hunde! Por lo menos la Biblia es muy hermosa, porque los judíos tienen un talento literario cabrón, lo que puede disculpar muchas cosas. Además, me queda cierta simpatía por el catolicismo, a causa de su aspecto politeísta”.

El estúpido y mediocre Tribunal Popular de la Moralidad Lingüística Nacional sesionará en próximas fechas para juzgar el colega profesor Ramón Bernal Urrea, sólo para demostrar la estulticia que todavía prevalece en muchos espacios académicos de nuestro país.

Desde la Ciudad de México, le hago llegar al colega profesor Ramón Bernal Urrea todo mi apoyo.

¡No debemos permitir que la imbecilidad se imponga en los espacios educativos de este país!