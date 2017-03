Entre lágrimas, Kim Kardashian relata su asalto en París

Kim Kardashian West reveló por primera vez todos los detalles sobre el ataque a mano armada que sufrió en París, durante la semana de la moda en octubre de 2016.

El crudo relato de la famosa celebridad, expresó la violencia con la que actuaron los asaltantes cuando ingresaron a su habitación en el Hotel de Pourtalès en París.

“Pidieron dinero, les dije ‘no tengo dinero'”, cuenta. “Me arrastraron hasta el pasillo, arriba de la escalera. Ahí fue cuando vi el arma, clara como el día“, añadió.

“Estaba mirando el arma, mirando abajo de las escaleras”, dijo sobre el momento en que fue retenida por un grupo de hombres.

“Pensé: ‘tengo apenas un segundo en mi mente para hacer esta rápida decisión, como: voy a correr por las escaleras hacia abajo y me van a disparar en la espalda’… Me pone tan triste pensar en eso”, contó llorando a sus hermanas Khloé y Kourtney.

“Pero me van a disparar en la espalda, o si lo logro y ellos no, si el ascensor no se abre en tiempo, o si las escaleras están bloqueadas… Estoy jodida. No hay escapatoria”, recordó con una voz quebrada.

Las imágenes corresponden al trailer del reality show “Keeping up with the Kardashians”, cuya 13° temporada se estrenó el pasado domingo 12 de marzo.