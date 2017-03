Niega ser provocador como dijo AMLO a padre de uno de los 43 (Video)

México.- Descarta Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero ser un provocador como lo llamó el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante una gira de apoyo a migrantes que radican en Nueva York, Estados Unidos y luego de que en un mítin donde el tabasqueño se presentaba ante la comunidad nacional en aquel país.,

En entrevista radiofónica para el programa de Ciro Gomez Leyva en Radio Fórmula, el padre de uno de los normalistas señaló: “en ningún momento he sido un provocador, ustedes se dan cuenta de lo que nosotros hacemos acá, en Nueva York, con parte de la comunidad mexicana y personas de otros países que se han unido a la exigencia de nuestros hijos”, con lo que rechazó el calificativo que le dio Obrador.

“¿Qué harían ustedes si tuvieran un hijo desaparecido, o una hija? Es algo que no quiero saber, es algo que no quiero escuchar, porque no quiero que ustedes estén en los zapatos de unos”, señaló Antonio Tizapa.

“Cada padre está haciendo todo lo que puede, de acuerdo a posibilidades, por encontrar a nuestro hijo”, reiteró el padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos al tiempo de subrayar que “nunca he provocado alguna violencia, o algo, las cosas siempre deben de ser con mucho respeto”.

Comentó que gente de López Obrador lo contacto antes de la reunión para buscar un diálogo, “y yo les dije que no tengo nada que dialogar; no soy político. Ahora, si hay información de mi hijo, que me la digan; o de sus compañeros. Nosotros, como padres, no estamos con ningún partido políticos, no nos interesa”.

El entrevistador le preguntó al padre de uno de los 43 que cuál había sido el motivo para acercársele a López Obrador, a lo que Antonio le contestó que era para preguntarle: “lo que hizo cuando mataron a estos muchachos de Ayotzinaña, cuando Ángel Aguirre estaba como gobernador interino en ese entonces (…) qué había hecho con este señor Aguirre, y con este señor (José Luis) Abarca, también.

Con información de Grupo Fórmula.