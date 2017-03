El cauteloso optimismo de José Antonio Meade

Por Francisco Garfias.

Hablamos ayer con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Lo vimos mucho más relajado que hace unos meses, cuando apenas llevaba semanas en el cargo.

En esa ocasión dejaba entrever su pesimismo frente al escenario que se perfilaba para México, aún cuando Trump era solo candidato, mientras caminábamos en los pasillos de Palacio Nacional.

Pero ayer nos sorprendió el tono de cauteloso optimismo que empleó al referirse al estado actual de la economía.

Sus palabras nos reflejaban que ha habido una mejoría respecto de ese “negro” 20 de enero, día en que el vendedor de humo, como llama el periodista Mark Singer a Trump, llegó a la Casa Blanca.

El peso se nos fue entonces a 22 por 1 frente al dólar.

La plática de ayer se realizó en las oficinas que la Secretaria de Hacienda tiene en el primer piso de la torre tres de Plaza Inn, al sur de la Ciudad.

Allí nos dijo:

“Las posibilidades de que se produzcan escenarios catastrofistas se han reducido. La negociación con Estados Unidos no destruye valor, y hasta puede sorprender para bien.

“Ellos (los estadounidenses) no plantean una negociación de ruptura. Quieren que nos sentemos a platicar.

“El entorno exterior nos ha ayudado. Las noticias han sido mejores de lo que se pensaba,” puntualizó.

Pero el titular de la SHCP ya sabe que no es conveniente echar las campanas al vuelo. “Todavía hay mucho qué hacer. La incertidumbre allí está. La desconfianza de los mercados también,” puntualizó.

Fue media hora de plática. Le preguntamos hasta donde el tiempo nos alcanzó. Unas partes eran para publicar, otras no.

El off the record se acentuó cuando nos metimos en la grilla. Nos reveló su sentir, pero no lo podemos publicar.

Meade viaja hoy a Baden Baden, Alemania, a la reunión del G20, del que se dice fan. El encuentro levanta expectativas. Es la primera vez que representantes del Gobierno de Trump participan en un cónclave de este tipo.

***

Ya empezaron las comparecencias de los aspirantes a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Ayer lo hicieron los primeros diez, ante las comisiones de Justicia y Anticorrupción del Senado.

Casi todos coincidieron en la importancia que tiene el tema de la autonomía frente al gobierno, para asegurar la viabilidad y credibilidad de la Fiscalía.

“El tema de la corrupción se encuentra exacerbado. A grandes males, grandes remedios. Pero por lo mismo no es tiempo de simplicidades, cuatismos ni de improvisaciones en la Fiscalía Anticorrupción” dijo el embajador Miguel Ángel González Félix, último de los comparecientes del día de ayer.

Son 30 en total los aspirantes. Los otros 20 comparecerán miércoles y jueves.

Por cierto que las organizaciones de la “sociedad civil” enviaron el lunes una carta a las mesas directivas de las citadas comisiones en la que anuncian que no acompañaran la evaluación de los aspirantes.

“No existen las condiciones para que este grupo acompañe el proceso de selección. Lo anterior tomando en cuenta que la participación efectiva del Comité Técnico de Acompañamiento, supone la posibilidad la elección de los candidatos surja de la evaluación de los mejores”, dice la misiva.

La firman entre otros Ana Cristina Ruelas, directora de Article 19; Edna Jaime, de México Evalúa; Eduardo Bohórquez, Transparecia Mexicana; Juan Pardinas, del Instituto Mexicano de Competitividad; María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción; María Elena Morera, Causa en Común; Sergio López Ayllón, CIDE; entre otros.

* * *

Raúl Morón, designado por 15 de sus compañeros como coordinador del grupo parlamentario de PRD en la Cámara alta, no aceptará que a los senadores que ya no pertenecen al PRD –son seis– se les quite el derecho de votar por el coordinador del grupo parlamentario. Lo subrayó públicamente.

Y es que algunos de los 15 andan muy bravos desde que removieron a Miguel Barbosa. Es el caso del morelense Fidel de Médicis.

Al hombre se le pegó el síndrome del compló. “No nos chupamos los dedos. Todo esto tiene su origen en Los Pinos”, acusó.

No le gustó ni tantito que el senador del Verde, Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva, declarara que el PRD no tiene coordinador en este momento.

De Médicis le pegó de lleno a “los señores Chuchos” y a Dolores Padierna. Dice que la vicecoordinadora del grupo quiere el escaño “para seguir con el gobierno”.

El morelense, por cierto, se va en abril del PRD. No se suma a Morena. Por lo menos es lo que nos dijo hace algunas semanas. Va a presentar su propio movimiento y hasta nos invitó.

* * *

Muy contento se escuchaba ayer Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

¿Motivo? El pleno del Senado ratificó a Jaime Rochín del Rincón como Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por un periodo de tres años.

El funcionario se congratulaba también por el hecho de que por primera vez será una Dirección unipersonal.

La Dirección colegiada se convirtió en obstáculo para que el recurso llegara a la víctima en forma expedita. Los desacuerdos eran enormes. La CEAV recibe 500 millones de pesos anuales. En cuatro años ha recibido en total dos mil millones de pesos. Pero sólo se han ejercido poco más de 100 millones.

***

“Se lo dije a Ciro y te lo repito a ti. El programa de López Obrador data de antes del Whatsapp”, nos dice el senador Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la presidencia de la República.

El tono de ese mensaje deja claro que el guerrerense no se va a incorporar a las filas de Morena. Se enfocará de lleno a construir y coordinar la independiente “Ola 365” y, si le alcanza, la candidatura presidencial.

Fin.