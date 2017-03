El fin de una era, una nueva inteligencia

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Voces optimistas piensan que podría haber un regreso al pasado entre México y Estados Unidos. Basan sus suposiciones principalmente en los tiempos que van a llevarse las negociaciones con el Tratado, la construcción del muro y la estampida migratoria que ya se provocó.

Los ayudantes de Trump un poco más conocedores de los ritmos de las ejecuciones lo han declarado; y con ello -ese rayo de esperanza- hasta ha detenido la caída de la moneda mexicana.

Parece que aquí todo mundo quisiera pensar que las humillaciones y las agresiones fueron una pesadilla que se irá diluyendo. Como si fuera una falsedad dramatizada por Trump. Se le apuesta a que éste cambie de actitud, por alguna de las razones que los afectados desearían.

Porque de acuerdo con Salinas, en una entrevista en enero de este año: “una cosa es un precandidato, otra cosa es un candidato y una muy distinta un presidente”, toda una tesis de las máscaras de los presidentes en la que se defiende la escuela política de la mentira, la que tiene carta de naturalización en nuestro país, que enuncia que hay que decir lo que conviene en cada etapa, no importando contradecirse en la siguiente. Lo que es una práctica común en el tercer mundo, que por supuesto quisieran muchos políticos de cualquier parte hacerla suya , si no tuviera costos con los electores.

La prueba es que en el caso de Trump eso no ha sucedido. Salinas en su retorcida forma de pensar y actuar se ha equivocado, como siempre. Cada día Trump con órdenes ejecutivas formales, el celular, y nombramientos, sigue su plan, absurdo o no, es el mismo que enunció desde un principio.

Lo cierto es que la relación con Estados Unidos no será solamente una mala noche con un amigo mala copa.

Lo he escrito en otras entregas previas; y lo vuelvo a ratificar, en síntesis son tres las condiciones que causan la llegada de Trump: la opción del electorado por el nacionalismo aislacionista que decide renunciar a promover en todo el mundo, el american way of life los intereses militares de seguridad interna y nacional; y la del cambio del paradigma geopolítico, que implica una diferente relación de poder con los aliados y adversarios en términos cualitativos; todas ellas deben entenderse como condiciones de peso interrelacionadas, que fuerzan a que no se pueda continuar con una vuelta al pasado.

Y solamente Enrique Krauze de todos los que escriben sobre el tema, sin ambages se ha acercado a una de estas condiciones: la que se refiere a la geopolítica, que la ve él desde una perspectiva histórica y cultural, cuando cuestiona en un artículo de hace unos días, la supervivencia del occidente y coincide que todo indica que una era toca a su fin.

Entonces volver a lo que no es posible, sencillamente plantea la única salida, que parte de la idea que lo que está avisado, va a suceder aunque tome ritmos pausados.

Y en ese gran tema se inscriben los comentarios de seguridad cibernética que Octavio Islas hizo en el Universal, analizando lo último de Wikileaks de la semana pasada que muestra, que la propia inteligencia de Estados Unidos, ha sido dramáticamente vulnerada, y ha expuesto el proyecto Year Zero, del cual se dio a conocer una primera parte el Vault 7, con 8761 documentos, que exponen herramientas para intervenir sistemas como Linus, Microsoft, y otros, dejando rebasadas no solo las ideas de privacidad, sino como dijo el propio Assange: “un riesgo extremo de proliferación de armas cibernéticas”, que implicarían daños potenciales entre otros, de sistemas mayores de electricidad, agua y hospitalarios, no digamos de control militar.

Al grado que el vocero de la Casa Blanca Sean Spicer expresó que Trump estaba: “extremadamente preocupado” por la filtración de documentos de la CIA.

Por otra parte hay que recordar, que las causas de la dimisión de la presidenta Park de Corea del Sur, son evidencias de corrupción en el terreno cibernético, que involucró a la mayor empresa de Corea, la Samsung en maniobras, tanto de fusionar empresas, como de hacer uso de fondos de pensionados de manera subrepticia. Por cierto, Samsung también recientemente, fue acusada de incrustar dispositivos de espionaje en televisores, celulares y otros adminículos.

Pero las realidades tardan mucho en aterrizar para los que toman decisiones en México, los que siguen pensando que el divorcio político planteado tiene solución, siguen aferrados en la frase del ex embajador Gavin-NPD- not posible divorce que sirvió para impulsar el Tratado.

Porque el gobierno mexicano, la policía federal acaba de contratar a Microsoft, para que lo defienda de ataques cibernéticos, como lo relata el periodista Gonzalo Monterrosa en Contralínea: “Google exhibió a Microsoft, indicando que le advirtió desde noviembre de 2016 sobre vulnerabilidades de dos de sus productos insignia, los navegadores Edge y el Internet Explorer 11, que dan acceso a posibles ataques de hacker. Tres meses después, la empresa de Bill Gates no ha publicado ningún parche”. Por lo visto no hubo capacidad de respuesta.

Y si no la tienen ellos, la lógica diría que se abren las oportunidades de elaborar otro esquema.

Ya es tiempo que México se plantee iniciar un nuevo horizonte no solo en este tema sino en todos los que ha habido la comodidad que promueve la negligencia. Buscando sus propias herramientas, agotando sus propios recursos y avanzando con nuevas relaciones; porque el divorcio desigual ya se dio, nada más se está en espera de escuchar la sentencia que lo formalice.