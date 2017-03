El ocaso del sol azteca

Por Marissa Rivera.

Los pleitos perredistas no tienen fin. Desencuentros en el Comité Ejecutivo, en sus bancadas tanto en el Senado como en Diputados, entre los militantes, entre los precandidatos, en donde le busque, hay problemas entre las tribus del sol azteca.

Así como van, el 5 de mayo llegarán a su 28 aniversario, no a partir el pastel, sino a levantar los platos rotos y recoger el cochinero que han creado desde hace ya varios años, por tanto conflicto interno que ha provocado la lucha por el control del partido.

El tiempo ha pasado y las peleas en el PRD han subido de tono, al grado que no hay quien pueda poner orden. Han desfilado líderes que han tirado la toalla y otros que han llegado sin saber qué hacer.

El último escándalo se suscitó con la ¿sincera? ¿oportunista? declaración pública de Miguel Barbosa de apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su tercera candidatura presidencial, ahora en el 2018.

A Barbosa le salió el tiro por la culata y lo obligaron a renunciar.

Anoche, la presidenta del partido, Alejandra Barrales, tuvo una encerrona emergente con Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Luis Sánchez e Isidro Pedraza, luego de que los pleitos no terminan en el Senado. Solo acordaron que la designación del nuevo coordinador será mediante un proceso democrático, donde únicamente participen quienes todavía militan en el PRD.

Por lo pronto, la mesa directiva del Senado, en voz de su presidente Pablo Escudero, no reconoce ni a Dolores Padierna, ni a Raúl Morón. Tanta grilla para nada.

Y es que de los 15 senadores afines a Barbosa que votaron a favor de Morón como nuevo coordinador, seis ya no militan en el PRD, pero eso sí, continúan gozando de las prerrogativas. Entonces vale o no su voto. O cobran sin derecho a voto. O no deberían gozar de los dineros ni del derecho a votar un asunto interno.

El asunto es que el primero que lo hizo les demostró lo generoso que es dejar al PRD, conservar el escaño y seguir gozando de recursos que no les corresponden.

Lo hicieron Mario Delgado, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar y Benjamín Robles. Pero no renunciaron a los 118 millones de pesos que recibe la bancada perredista, cantidad nada despreciable.

Tan mal están las cosas dentro del PRD que no han podido designar a su candidato para las elecciones del Estado de México, aunque ya se sepa que será Juan Zepeda. Todo indica que este miércoles finalmente se dará a conocer que será él quien contenderá con Josefina Vázquez Mota (PAN), Alfredo del Mazo (PRI) y Delfina Gómez (MORENA), quienes ya le llevan ventaja y que según las encuestas será un candidato casi invisible el 4 de junio.

A nivel nacional ni se diga, para el 18, no hay quien pinte. Los dos que han levantado la mano, no han ni siquiera podido gobernar bien en los estados donde obtuvieron la mayoría de los votos.

Muchos ven al PRD en decadencia y así lo parece, habrá tiempo para recuperarse o será que estamos ante el ocaso del Sol Azteca.