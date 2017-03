Mark Zuckerberg regresará a Harvard para graduarse.

Mark Zuckerberg regresará a la universidad en donde gestó el proyecto que marcó un hito en su vida y en la historia contemporánea. El creador de Facebook volverá a Harvard para graduarse tras 12 años de haber abandonado las aulas.

Zuckerberg regresará a Harvard como el gran genio de la informática de los últimos tiempos y al mando de una de las empresas tecnológicas más poderosas del planeta: Facebook.

En 2005, el fundador de la red social más popular del mundo, abandonó la carrera en Ciencias de la Computación para concentrarse en la expansión de su novedosa creación.

“Mark Zuckerberg’s leadership has profoundly altered the nature of social engagement worldwide.” https://t.co/rmNH9mgShW

— Harvard University (@Harvard) March 11, 2017