Delfina: conservadora y populista

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

No podía ser de otra manera. La candidata de MORENA a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, ya se ha mostrado de cuerpo entero, siguiendo, como debe ser, las directrices de su líder, o sea, de la única persona que decide las cosas dentro de MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De inicio, ya saben ustedes, el marketing populachero: “hija de un albañil que con mucho esfuerzo llegó a ser maestra, para hacer de la educación un arma a favor del pueblo y bla bla bla”. Una maestra, hay que agregar, que se opone férreamente a que los maestros sean evaluados con miras a mejorar su desempeño.

¿Que la evaluación a los maestros no es la óptima? Puede ser, pero la respuesta a una deficiencia no puede ser otra deficiencia, sino una alternativa razonable o una contra-propuesta más inteligente de evaluación. Pero de los labios de Delfina no ha salido algo así, como tampoco ha salido de los labios de la CNTE.

Delfina Gómez representa, pues, al magisterio gangsteril, autoritario y parasitario. Al igual que la CNTE, la candidata de MORENA no defiende la educación pública, sino los cotos de poder y los jugosos presupuestos de los grupos amafiados de docentes que, en los hechos, han “privatizado” la educación en México, toda vez que la tienen sometida a sus caprichos e intereses gremiales.

Asimismo, Delfina se ha colgado del discursito repetitivo, monótono y sin contenido sobre la “anti-corrupción”. Al igual que su líder, Delfina dice que va a acabar con la corrupción y que con eso se liberarán muchos recursos, los cuales serán utilizados para llenar todas las bocas y colmar todos los corazones. Ya saben ustedes, todo muy romántico y estúpidamente idealista.

El problema es que ni AMLO ni Delfina hablan del tan importante “cómo”: ¿qué medidas legales, institucionales y programáticas piensa tomar Delfina para abatir la corrupción? ¡Ah, de eso nada! Se trata sólo de repetir hasta el cansancio que, en el Edomex, ya no habrá corrupción y… ¡pum, varita mágica! ¡Con ser honestos bastará!

Puro, vil y vulgar pensamiento mágico-religioso. Propuestas abstractas y etéreas para engañar bobos. Carajo, como si no supiéramos que la corrupción rebasa cualquiera proclama moralistoide, cualquier código de ética, cualquier discurso de campaña política, cualquiera buena intención.

Lo que queremos saber, a final de cuentas, es qué medidas piensa instrumentar Delfina, si llega a ser gobernadora, para evitar a los Ahumada, a los Ponce, a los Bejarano y a los Ímaz, por decir algo.

¡Sobre eso… nada! ¿Al menos Delfina ha planteado alguna medida técnica o tecnológica? ¡Nada de eso! Sólo saliva moralistoide, al igual que su Caudillo Amoroso. Pura fe religiosa: “crean en que nosotros seremos buenos y en que acabaremos con los malos”.

Asimismo, ha sido propio de Delfina Gómez evadir cómoda y convenientemente todos los temas polémicos, como el aborto y el matrimonio igualitario. Al igual que AMLO, Delfina ha evitado responder las preguntas directas al respecto. Al igual que AMLO, Delfina se dice “de izquierda”, pero su mentalidad es conservadora. Delfina es parte de la derecha populista, es parte de MORENA.

Para todo lo que guarda relación con las libertades civiles más espinosas, Delfina se vuelve ciega y, a lo sumo, desliza la idea de que todo eso se someterá a un “plebiscito”, cometiendo el mismo error que su patrón político, porque los derechos fundamentales no se someten a “plebiscito”; los derechos esenciales se reconocen, se acatan, se respetan y punto.

Delfina no sólo no quiere chocar con los poderes fácticos de carácter eclesiástico (¡menos mal que no quiere negociar con la “mafia del poder”!). Ella misma es una conservadora, al igual que su Pastor AMLO. Y no olvidemos que ella es candidata a gobernadora porque fue “ungida” por el Profeta de Tabasco. No, no hubo proceso electoral interno: fue una decisión unipersonal aceptada y aplaudida por las masas morenistas. MORENA no necesita democracia interna: tiene a AMLO. ¿Está claro?

Y que quede constancia de que dentro de las filas de MORENA nadie se ha atrevido a cuestionar a Delfina por su postura conservadora con respecto al aborto y al matrimonio igualitario… ¡pero todos en ese partido-secta hablan bien bonito de los derechos de las mujeres y de la igualdad social!

No traten de entender todo esto, amables lectores: MORENA es inentendible. Su naturaleza de partido-secta lo hace cometer estos y otros disparates similares. ¿Lógica? ¿Racionalidad? ¿Coherencia? ¿Congruencia? No esperen eso de MORENA.

En fin, el hecho indubitable es que MORENA está muy bien representado por su candidata a la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez: conservadora, retardataria y populista.

Delfina está hecha a la imagen y semejanza de AMLO.