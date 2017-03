-Escalada de violencia en CDMX

Por Héctor Moctezuma De León.

Mientras que el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera presume “logros” de su administración en la fría Nueva York, los habitantes de la capital del país somos víctimas de una escalada de violencia sin precedente en la gran ciudad.

Los asaltos a mano armada a transeúntes se multiplican, mientras que decenas de automovilistas son atracados en los congestionamientos viales y los robos a casas habitación, con y sin violencia crecen sin que la policía al mando Hiram Almeida, -¿sabía que este personaje es el jefe?- haga algo por detenerlos.

Los uniformados, preventivos o de tránsito andan sólo a la casa de automovilistas infractores, tengan o no facultades, amenazan con llevarlos al corralón y con la aplicación de una multa por varios miles de pesos, como sucede en el cruce de las calles de Yucatán e Insurgentes, en donde los policías se esconden detrás del puesto de periódicos instalado en ese lugar para atrapar a los automovilistas que por necesidad osan trasladarse por la vía confinada para el transporte público.

“”Está usted detenido” y además “tendrá que pagar una multa de siete mil pesos”, es la amenaza de los uniformados que doblega a más de uno de los automovilistas que utilizan el carril por una emergencia. En el lugar está también un motociclista por si intentan huir.

En otras ocasiones los uniformados de plano les dicen a sus víctimas que ellos tienen que cumplir con la cuota impuesta por la superioridad, como es el caso de los gruyeros que levantan automóviles estén o no mal estacionados o en su caso con fallas mecánicas.

Hace unos días una compañera periodista y su acompañante que salían de una comida por el rumbo de Santa Fe, fueron víctimas de un atraco por parte de un hampón solitario que con arma en mano y apuntando hacía la cabeza de uno de ellos, los despojó de sus pertenencias. Ninguna patrulla se localizó por la zona.

¿Será que Mancerita anda haciendo su cochinito para la candidatura en la que está empeñado en presentarse el próximo sin tener la menor posibilidad de competir frente a los hombres que suenan para suceder a Enrique Peña Nieto en Los Pinos?

Pablo Gómez Álvarez, ex –dirigente estudiantil del 68 y un histórico del PRD pasará muy pronto a las filas de Morena como ya lo han hecho otros correligionarios decepcionados de ese partido que no representa los intereses de la izquierda mexicana. Gómez tiene una gran experiencia en el debate parlamentario. Y la desbandada seguirá durante todo el presente año…La diputada local queretana Leticia Mercado, integrante de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante en el Congreso Local se reunió con los diputados federales, Hugo Cabrera, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Nora Liliana Oropeza y Alfredo Orozco Olguín, así como el legislador local, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y además con regidores de varios municipios de diferentes fuerzas políticas para establecer una agenda común cuyo principal objetivo será la defensa y protección de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos. Un ejemplo que debería ser seguido por colegas de otros estados en donde miles de personas han emigrado a la Unión Americana…Aflora la intolerancia de Andrés Manuel López Obrador en su visita a Nueva York y lo que no pocos se preguntan ¿si eso es como aspirante, como será como presidente? Son desplantes que los enemigos le celebran, pero tabasqueño no se da cuenta.

