Guadalajara ha conseguido buenos resultados, pero aún le faltan objetivos

Guadalajara.- El lateral de Chivas de Guadalajara, Jesús Sánchez, dijo que han brindado buenos resultados en el torneo y una muestra es lo hecho en el torneo de Copa MX, donde avanzaron a las semifinales.

Sin embargo, consideró que aún hace falta más para cumplir con los objetivos trazados, “el equipo tiene que pensar en ganar todo, para eso está este equipo Nos estamos preparando de la mejor forma, vamos paso a pasito para conseguir el objetivo principal”.

Comentó que el paso positivo de Guadalajara en este torneo es bueno y esperan seguir por el mismo rumbo para seguir en comunión con la afición.

De igual manera, apuntó que con el trabajo y dedicación de todos los días, espera ser convocado a la Selección Nacional de México a cargo del colombiano Juan Carlos Osorio.

Por otra parte, el timonel Matías Almeyda recordó que el triunfo ante Juárez fue producto a la entrega de cada uno de sus jugadores para estar en la semifinal de la Copa MX.

“Cuando tuve la posibilidad de llegar estaban el 85 por ciento, me pone feliz por ellos que van creciendo, pero esto es de ellos, como entrenador no me agarraría de algo yo no entro al campo”, apuntó.

Refirió que cometieron algunos errores, pero aún se debe trabajar para enfrentar la recta final de la temporada de la Liga MX y desde luego pensar en el título en la Copa MX en donde por el pase a la final jugarán ante Monterrey.

Guadalajara jugará este sábado ante Veracruz en la reanudación de la Liga MX.