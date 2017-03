Niurka asegura que la historia de “Aventurera” está mutilada (+Fotos)

Niurka Marcos, reveló que ya no está en el formato que lanzaron Juan Osorio y Gerardo Quiroz de “Aventurera” “porque no me gusta cómo han mutilado la historia, (…) no puedes hacer una escuelita de ‘ Aventureras’ por tu capricho”. Dijo que para interpretar a ‘ Elena Tejero’ se necesita ser una vedette y Susana González no lo es.

Algunas de las frases recuperadas de su entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula.

“No me gusta cómo han mutilado la historia, porque no me gusta como tratan la publicidad de la ‘ Aventurera, que es la más importante de toda la obra, no la puedes minimizar.

“No puedes hacer una escuelita de ‘ Aventureras’ por tu capricho y no puedes imponerle al público a una persona que no actúa, que no baila, que no canta, que no es nadie, que no existe, es una rubiecita que sale”.

Agregó que esta decisión solo se la comunicó a Juan Osorio, a quien bloqueó del WhatsApp junto con Gerardo Quiroz, además de que no tenía ningún contrato, todo era de palabra.

“Los bloquee del WhatsApp, porque a mí la gente que juega o que trata de jugar con la persona y de subestimar a la audiencia me enoja mucho”.