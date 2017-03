Trump cita “proverbio irlandés” que en realidad es poema nigeriano

México.- Esto le sucedió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante una ceremonia celebrada en el Capitolio de Washington con motivo del Día de San Patricio.

Cuando se encontraba junto al Primer Ministro de Irlanda, Enda Kenny; citó un dicho irlandés que aseguró había escuchado “durante muchos, muchos años”, para después recitarlo: “Acuérdate siempre de olvidar a los amigos que te han fallado, pero nunca te olvides de recordar a los que permanecieron a tu lado”.

Trump reads one of his favorite Irish proverbs pic.twitter.com/KgE5ipvepw

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 16 de marzo de 2017

