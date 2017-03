Armando Manzanero desea grabar disco a dueto con Mario Domm

México. El prolífico cantautor mexicano Armando Manzanero promete sorprender los próximos 30 y 31 de marzo en las Bohemias 35 y 36, donde se presentará al lado de Mario Domm, con quien tiene ganas de grabar un disco a dueto.

El autor de temas como “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” y “Huele a peligro” comentó que “la gente se deleitará con nosotros, porque es la primera vez que estaremos juntos Domm y yo, y ambos compartiremos secretos musicales e historias de nuestras canciones.

“Estoy feliz porque la venta de los boletos para la Bohemia 35 y 36 van bien y por ello vamos a sorprender a la gente que asista, porque ambos compartiremos secretos musicales e historias de nuestras canciones”.

En entrevista con Notimex, el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) aseguró: “Es muy difícil que yo diga con quién quisiera trabajar, porque por lo regular me buscan, pero este joven me sorprende y me recuerda mis inicios. Incluso, yo le auguré hace 10 años un éxito rotundo, tal como alguna vez un compositor me auguró lo mismo a mí”.

Abundó que también tiene pensado trabajar un par de temas con la también compositora Mónica Vélez, quien será la invitada especial en las Bohemias 35 y 36.

Explicó que está por terminar una placa musical dedicada su padre: “Estoy haciendo ese disco al que le pondré por título ‘Celebrando a mi padre’.

“El jueves llegué de Yucatán y me enteré que la Orquesta Típica de Yucalpetén, que existe desde 1942, está cumpliendo 75 años y a mi padre le gustaba la orquesta, por lo que grabé con la agrupación canciones yucatecas que a él le agradaban”.

Detalló que el material discográfico será lanzado en septiembre próximo, toda vez que “tengo que lanzarlo en ese mes, porque aún me falta terminar los libretos sobre lo que viví con mi padre al lado de la Orquesta Típica, que fueron momentos mágicos”, finalizó.