Hablar varios idiomas ayuda a prevenir el Alzheimer

Roma. Científicos italianos han identificado las bases neurológicas a través de las cuales los cerebros de las personas bilingües son capaces de compensar el daño causado por la enfermedad de Alzheimer.

En un estudio publicado en la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Undos, los investigadores del hospital San Raffaele de Milán demuestran que la enfermedad de Alzheimer se presenta más tarde en las personas bilingües y al mismo tiempo con síntomas menos intensos.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales (tales como las capacidades cognitivas superiores) a medida que mueren las células nerviosas (neuronas) y se atrofian diferentes zonas del cerebro.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, y aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad.

La investigación se ha concentrado sobre la enfermedad de Alzheimer y sus manifestaciones en pacientes que hablan dos o más idiomas.

Según datos de 2015, en Italia padecen la enfermedad un millón 241 mil personas con tendencia a aumentar.

Los investigadores utilizaron un método de imágenes llamado FDG-PET (un tipo de tomografía por emisión de positrones para medir el metabolismo cerebral y la conectividad funcional entre las diferentes estructuras del cerebro) sobre una muestra de 85 personas, de las cuales unas sólo hablaban italiano y otras eran bilingües.

El estudio puso de manifiesto que las personas bilingües tienen una gran reserva cerebral que les permite frenar el progreso de la enfermedad.

La investigación ha puesto de manifiesto también que las personas que padecen Alzheimer y que hablan al menos dos idiomas tienen de media cinco años de edad más que los que sólo hablan un idioma, y poseen también una capacidad mayor para reconocer lugares y rostros.

Además, la capacidad de hablar dos lenguas a lo largo de la vida implica una modificación de la función cerebral a dos niveles, una sobre la actividad metabólica frontal y otra sobre la conectividad entre las diferentes regiones cerebrales, lo que permite minimizar los efectos negativos de la enfermedad en las personas bilingües.

La investigación pone de manifiesto también que el efecto benéfico del bilingüismo para frenar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer depende mucho del uso que se haga de ambos idiomas a lo largo de la vida.

“Al comparar los resultados del cuestionario con las de PET y con el rendimiento de los pacientes”, explica la investigadora Daniela Perani, “se observa que cuanto más se utilizan las dos lenguas, mayor es el nivel de los efectos en el cerebro y mejor es el rendimiento. La cuestión no es tanto conocer dos lenguas, sino usarlas constantemente de una manera activa, y durante toda la vida”.

De acuerdo con anteriores estudios epidemiológicos, el bilingüismo puede retrasar la aparición de algunos tipos de demencia hasta cinco años.

La investigación italiana es la primera en estudiar el efecto del bilingüismo en un gran grupo de pacientes con Alzheimer.

Se calcula que 46.8 millones de personas vivían con demencia en todo el mundo en 2015, de la cual la enfermedad de Alzheimer se considera la causa principal.

Aunque es una enfermedad que aún se desconocen sus causas y su tratamiento, la comunidad científica ha determinado que si se llevan a cabo prácticas saludables y se ejercita la mente, se puede llegar a prevenir el Alzheimer.