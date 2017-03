Papa Francisco visitará Egipto en abril

Ciudad del Vaticano. El Vaticano anunció hoy un viaje apostólico del Papa Francisco a la República Árabe de Egipto, previsto para los días 28 y 29 de abril próximos, y que incluirá sólo una etapa en El Cairo.

Según informó la sala de prensa de la Santa Sede, el pontífice decidió aceptar las invitaciones del presidente egipcio Abdelfatah Al-Sisi, de los obispos católicos del país, del líder de los cristianos coptos, el Papa Tawadros II y del gran imán de la mezquita de Al Azhar, Cheikh Ahmed Mohamed el-Tayyib.

Además, precisó que el programa de la visita apostólica “será publicado próximamente”. Se trata del tercer viaje internacional de Jorge Mario Bergoglio confirmado para este año. Los días 12 y 13 de mayo estará en Fátima, el santuario mariano de Portugal.

Luego, del 6 al 11 de septiembre, está prevista una visita apostólica a Colombia con etapas en Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena.

Por otra parte, hace unas semanas, el mismo Francisco afirmó –en una entrevista a un semanario alemán- que sus colaboradores del Vaticano están trabajando en varios viajes, entre ellos una visita a Sudán del Sur, que el Papa quisiera cumplir junto al líder de los anglicanos, el arzobispo de Canterbury Justin Welby.

Anticipó que hará una visita a la India y Bangladesh, pero las fechas aún no han sido establecidas. Reveló que hubiese querido visitar Rusia, pero que no le ha sido posible porque debería ir también a Ucrania. Algo similar ocurrió en Congo, donde “las cosas con (el presidente) Kabila no andan bien”.

Al mismo tiempo, fuentes del Vaticano aseguraron a Notimex que “ni siquiera está en estudio” un viaje apostólico a la Argentina, aunque la prensa en ese país publicó que la voluntad de Francisco es visitar su país natal “entre marzo y abril” de 2018.