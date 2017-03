“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén.*

Los Aspirantes patito para la Fiscalía

Obvio solo en nuestro país puede pasar. El día de ayer el Senado de la República dio a conocer que los candidatos a Fiscal Anticorrupción, Braulio Robles, y Angélica Palacios Zúñiga, declinaron a la candidatura previa a su comparecencia, pues la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Senado, detectó que 16 de los 55 párrafos en sus ensayos, presentaron una redacción casi idéntica.

Una historia muy peculiar, ya que al competir por una posición que tendrá el deber de conducirse con honradez y verdad, viendo que las cosas sucedan como se debe, es ridícula, tan sólo pensar que se aspire a ello con textos robados; sin embargo qué podemos esperar cuando es un elevado porcentaje de profesionistas en el país, que ha plagiado gran parte del contenido de sus tesis, partiendo del controversial caso de la tesis Profesional del Presidente Enrique Peña Nieto.

Así, partiendo de esta base ya se pone en entredicho la seriedad, honradez y honestidad de los aspirantes a Fiscal, ya que luego ¿quién convencerá a la ciudadanía de que los aspirantes tienen el conocimiento, la calidad y capacidad de conducirse éticamente en el desempeño del encargo como Fiscal Anticorrupción? Es lamentable la forma de pensar y actuar de muchos ciudadanos. Queda claro que es un mal que será difícil erradicar de la idiosincrasia del mexicano.

Nueva fuga de reos en Sinaloa

Tómelo con atención.- Una vez más el sistema penitenciario mexicano ha quedado exhibido ante la fuga de Juan José Esparragoza Monzon, Alonso Limón Sanchez, Jesús Peña González, Rafael Guadalupe Felix Núñez, y Francisco Xavier Zazueta Rosales. No se trata de delincuentes comunes y corrientes, son cinco grandes dirigentes de Redes de narcotráfico, cuyas capturas fueron difundidas como casos de éxito de las autoridades. Claro en esta ocasión no tuvimos que pasar por el Tour de medios en el lugar de los hechos, ni por declaraciones impresoras de cómo sucedió la fuga. Ahora las autoridades han sido cautelosas y herméticas al informar sobre esta fuga. No nos queda más que pensar que se han activado protocolos de inteligencia, y los operativos necesarios, para la recaptura de estos personajes de la delincuencia organizada.

Sin duda la forma de operar y proceder del crimen organizado, deja una vez más mal parado al Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, y al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia, evidenciando la debilidad del Sistema de Centros de Readaptación en nuestro país.

¿Pasó Exprés en Cuernavaca?

Tómelo con Interés.- Este fin de semana venció la fecha comprometida para la entrega de una de las obras de infraestructura más controvertidas de nuestro país. Por poco más de dos años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mostrado la forma de como no se puede planear ni efectuar una obra. El número de vidas que se han perdido por negligencias, excesos e imprudencias de los conductores es muy elevado; sin embargo no podemos omitir que todo parte de una pésima o nula planeación de obra, y de un sin fin de errores de las empresas constructoras contratadas. Este fin de semana terminó el plazo comprometido para la entrega de la edificación y aún falta completar la pista de rodamiento, el muro de contención, un paso a desnivel y dos puentes. Así las cosas, los usuarios de la autopista México – Acapulco deberán seguir tolerando la ineficiencia de las autoridades, aunado a la falta de transparencia en la aplicación de recursos públicos, en el seguimiento y cumplimiento tanto de contratos como de obra.

