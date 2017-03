El último round en el 18: pejistas vs antipejistas

Por Francisco Garfias.

Crece la cargada a favor de Andrés Manuel López Obrador para el 2018. Las encuestas la disparan. El Peje va a la cabeza en las preferencias electorales. Llámese Mitofsky, Parametría, Ulises Beltran, Buendía, Reforma. Todos lo ponen arriba.

La organización “Mujeres de Hierro”, que encabezan las priistas Verónica Sentíes y Lorena Villavicencio, darán a conocer este miércoles las razones por las que se sumará al proyecto del líder de Morena en la elección presidencial del año que entra.

El tabasqueño vende expectativas, posibilidades de progreso, cargos, curules, escaños, El fenómeno se nutre principalmente de perredistas y priistas. Entre los más notorios: Pablo Gómez, Miguel Barbosa, Mario Delgado, PRD; o el ex gobernador priista de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima.

Su condición de “candidato antisistema” lo pone en ventaja frente a aspirantes de los partidos tradicionales, qué nomás no conectan en una sociedad harta de corruptelas, imposiciones, gasolinazos, impunidad, inseguridad, crimen y luto. No son pocos los que ven en su llegada un castigo al establishment.

Sus posibilidades son altas. Algunos empresarios o representantes de poderosos grupos empresariales ya incluso se vacunaron. Allí están los casos de Alfonso Romo y Esteban Moctezuma.

Por sus declaraciones está claro que no lo ven como una “amenaza populista” que, como dice Mario Vargas Llosa, no vacila el sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero.

Mucho menos como la “epidemia viral” –Otra vez Vargas Llosa—que se ha manifestado con el Brexit, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el ascenso de Marine Le Pen en Francia.

* * *

Los momios de la panista Margarita Zavala bajaron considerablemente. La aspirante del PAN ya no le pisa los talones al favorito. Las posibilidades de que fin tengamos presidenta se diluye. Uno de los estereotipos que he escuchado varias veces es que el verdadero presidente sería Felipe Calderón. Ese es uno de los grandes pasivos que arrastra la otrora primera dama. Le compiten Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle y Ernesto Ruffo.

En el PRI no se ve nadie. En otros tiempos Rubén Figueroa habría dicho que “la caballada está flaca”. El mejor colocado es el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. El más mencionado, en las últimas semanas, es el secretario de Salud, José Narro, hombre respetado en la oposición que conecta bien con los jóvenes, a pesar de sus 68 años. Fue rector de la UNAM.

La única que oficialmente ha levantado la mano es la diputada con licencia, Ivonne Ortega. Pero en las encuestas figuran Eruviel Ávila, José Antonio Meade, Aurelio Nuño.

Entre los independientes no hay uno que le haga sombra a Andrés. El más sólido parece ser Jorge Castañeda, pero no levanta. El Bronco no puede con las broncas en Monterrey, Emilio Álvarez Icaza acaba de arrancar. No ha hecho “clic”. Gerardo Fernández Noroña y Pedro Ferriz tampoco despegan.

No tengo la menor duda que al final se dará en México una contienda entre pejistas y antipejistas, representados por el candidato de los otros partidos que llegue mejor posesionado. Si Andrés está convencido de que la mayoría de los mexicanos está con él, no debe oponerse a una segunda vuelta.

* * *

¿Defendió Roberto Campa en la CIDH la “Verdad Histórica” de Murillo Karam, según la cual a los 43 normalistas de Ayotzinapa los mataron y los hicieron cenizas en el basurero de Cocula? Preguntamos ayer al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Esto fue lo que nos contesto:

“Te suplico que escuches la versión original de lo que dije: básicamente es que después de realizar su investigación la PGR presentó su versión del caso, lo que se llamó verdad histórica. Los familiares manifestaron insatisfacción y dudas sobre esa hipótesis.

“Las autoridades correspondientes fueron sensibles a esa inconformidad y abrieron otras líneas de investigación y de búsqueda sin reservas. Todas las líneas de investigación y de búsqueda se han trabajado. Todos los indicios se han atendido. Han sido decenas de búsquedas. Muchas con ellos mismos (los padres) Muchas con el GIEI. Hasta ahora todo ha sido infructuoso.

“Además de quien fue encontrado por la Policía y el MP nadie más, vivo o muerto, ha sido encontrado, ninguna hipótesis se ha consolidado. El Gobierno Mexicano seguirá abierto y buscando, Es una investigación que ESTA ABIERTA.

“Pregunté entonces sí de su parte hay alguna disposición para considerar como válida la hipótesis presentada por el MP. Que los casi 130 que están sujetos a proceso son los responsables que privaron de la vida y desaparecieron a los normalistas.

“No hay ningún elemento que diga que fue el responsable es el Estado. Fue el crimen organizado, coludido con policías municipales”, resumió contundente.

Ya revisamos la grabación. Es –palabras más, palabras menos–la misma versión que lo que dijo ante la CIDH.

* * *

Paradoja: La llegada de Trump a la Casa Blanca no ha impedido que el envío de remesas de Estados Unidos crezca un 27 por ciento en el primer bimestre del 2007. La cifra equivale a 200 millones de dólares adicionales en relación al año pasado.

El dato positivo lo dio Virgilio Andrade, director de Bansefi, quien participa en la Semana Nacional de la Educación Financiera que se realiza en Los Ángeles, California.

Bansefi ofrece, desde el 2002, el servicio de liquidación de envíos de dinero provenientes de Estados Unidos, a través de dos modalidades: pago en efectivo y ahorro en cuenta Bansefi. Las remesas que liquida son de 11 compañías, de las cuales dos son integradoras: Transnetwork y Bancomer Transfer Services.

Fin.