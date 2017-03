-Veracruz está peor que Guerrero

Héctor Moctezuma De León.

En Veracruz buscan afanosamente a quien en su campaña para gobernador prometió que en 60 bajaría los índices de delincuencia, a los veracruzanos les urge encontrarlo porque el estado está que arde, cada vez son más los hechos violentos, y no es exagerado decir que está peor que Guerrero.

Miguel Ángel Yunes prometió el cambio, pero en tierras jarochas lo que se observa es más de lo mismo. Este mismo domingo cayó el primer periodista que se suma a los 19 asesinados durante la administración del prófugo Javier Duarte Ochoa. Ricardo Monlui fue abatido cuando en compañía de su familia salía de una fonda en el municipio de Yanga.

Mientras que el gobernador panista se empeña en ensañarse contra el ex –gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, el menos indicado para estar en la cárcel, la entidad sigue llevando el título, nada honroso, de ser la más peligrosa para el ejercicio del periodismo.

“Veracruz está bañado en sangre”, aunque suena fuerte, dice el colega Arturo Reyes Isidoro en su columna Prosa Aprisa en Imagen Política y asegura que los gendarmes que les mandó Osorio Chong de México sólo andan revisando bares y talleres mecánicos.

Apenas se están reponiendo del macabro hallazgo de 11 cuerpos en Boca del Río, cuando en Coxquihui, un poblado de la sierra de Tocanacapan, una balacera deja, este fin de semana, ocho muertos, entre ellos cinco policías y el cuñado del alcalde.

Un grupo armado cerró el pueblo y desataron una tremenda balacera, posteriormente le prendieron fuego al Palacio Municipal sin que autoridad alguna les hiciera frente, sólo los cinco policías locales que cayeron ante el poderío de las armas de los delincuentes.

A todo esto una declaración del gobernador que no pierde la oportunidad de pararse ante las cámaras, para decir estamos consternados y poner en duda que la muerte del periodista Monlui Cabrera haya sido por motivos del ejercicio de su profesión.

¿Hasta cuándo los políticos dejarán de prometer lo que no pueden cumplir como lo hizo Yunes el año pasado?

De Los Pinos, que no de la sede nacional del PRI lanzan toda la caballería para apoyar al candidato del tricolor a la gubernatura del Estado de México, Alfredito del Mazo Maza. Llega Ernesto Nemer, un político experimentado a coordinar la campaña el primo, en lugar de Enrique Jacob Rocha quien no pudo con el paquete, además lo refuerzan con el muy mañoso yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín, como delegado especial del PRI. Mientras se multiplican las becas, las computadoras y lentes entre otros incentivos para los estudiantes y la población en general. Es un constante ir y venir de funcionarios federales, pero quien lo hace con más frecuencia es la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano Rosario Robles, experta en compra de conciencias…Quien debería olvidarse del “Peje” y preocuparse más por una de las encomiendas más urgentes de resolver por su Secretaría es Miguel Ángel Osorio Chong. La balacera que duró varias horas y que dejó ocho muertos en Chihuahua es una prueba más de que el hidalguense no está haciendo bien su trabajo…Mentiras y más mentiras se dejaron escuchar en la ceremonia del 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, sobre todo de parte del director general de lo que queda de Pemex, José Antonio Fernández quien habló de una recuperación financiera de la empresa cuando las pérdidas del año pasado fueron de 200 mil millones de pesos y la duda supera los 90 mil millones de dólares. Y con Romero Deschamps en el presidium, ni quien les crea.

