Defensa Torres Nilo buscará estar en lista definitiva del Tri que jugará en Rusia 2018

Monterrey.- Ante los compromisos que se le avecinan a la selección mexicana dentro de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, el defensa Jorge Torres Nilo aseguró que luchará al máximo con los Tigres de la UANL para ganarse un sitio en la lista definitiva de los jugadores que acudirán a la justa del orbe.

“Tengo el anhelo de estar en el Mundial, sé que hay mucha competencia, pero voy a trabajar, estar 100 por ciento y si se me abre una oportunidad de volver a estar ahí la voy a aprovechar, me pongo en las manos de Dios, no depende de mí y haré lo posible por estar en la lista final”, expresó.

El jugador de los felinos indicó que en estos compromisos contra Costa Rica y Trinidad y Tobago, el Tricolor tendrá que estar atento, porque sin duda son rivales difíciles dentro del clasificatorio.

“Son fuertes, no podemos demeritar a Costa Rica y van a ser rivales fuertes, Costa Rica está arriba y tenemos que estar mentalizados, mis compañeros en la selección, no será fácil porque tenemos que estar enfocados a lo que diga el profe (Juan Carlos Osorio) para sacar el resultado”, añadió.

Torres Nilo dijo que siempre todo jugador desea estar en una Copa del Mundo, pero dejó en claro también será relevante para los que conformen los representativos que disputarán la Copa Oro y la Copa Confederaciones.

“Los dos torneos son importantes, lo más relevante es el Mundial, todo jugador desea eso, el cuerpo técnico lo ven así, las eliminatorias son más importantes que los torneos y luego los dos torneos de Copa Oro y Confederaciones, pero hablar de uno más importante que otro es difícil”, expresó.

Manifestó que “hay selecciones de mayor capacidad en la Confederaciones, pero no quiere decir que sea más importante, es difícil la Copa Oro y la Confederaciones, los jugadores cambian, pero en la Copa Oro el nivel es bueno, el profe armará dos selecciones muy competitivas”.

El jugador habló sobre el hecho de que el cuerpo técnico del Tri determinó no entrenar en estos días en el Centro de Alto Rendimiento por la altura y dijo que el técnico sabe por qué lo hizo, pero que sin duda será benéfico.