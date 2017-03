Familia de Chuck Berry lanza tema y anuncia nuevo disco del legendario artista

Los Ángeles.- Cuatro días después del fallecimiento de Chuck Berry, considerado el “padre del rock and roll”, en el sitio web del músico y cantante se dio a conocer el tema “Big boys”.

El sencillo formará parte del disco “Chuck” que pudo concluir el guitarrista y que incluye canciones que escribió en la década de los 80 y nunca editó. El corte ya está disponible en el canal oficial de Chuck Berry en un sitio de videos por Internet.

El audio puede ser escuchado mientras se observa un simple fondo negro con el título de la canción, “Big boys” en letras blancas.

“Aunque nuestros corazones están acongojados, sabemos que Chuck no tendría un mayor deseo que ver su álbum disponible para el mundo”, expresó la familia a través de las redes sociales de Berry y reproducidas por el portal Entertainment Weekly.

De acuerdo con el portal, este material había sido anunciado en octubre del año pasado, mes en el que Berry cumplió 90 años; ahora la familia planea hacer el lanzamiento el 16 de junio.

El discoestará conformado por diez temas, de los cuales ocho fueron grabados y producidos en Saint Louis, Missouri, con la banda que trabajó la mayor parte de su vida, la cual incluye a sus hijos Charles Berry Jr. e Ingrid Berry, así como a su nieto Charles Berry III, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Entre las canciones que presentarán están “Wonderful woman”, “You go to my head”, “3/4 time (enchiladas)”, “Darlin'”, “Lady B. Goode”, “She still loves you”, “Jamaica moon”, “Dutchman” y “Eyes of man”.

“Chuck” será el primer disco del guitarrista desde el lanzado en 1979, cuando presentó “Rock it”.

Charles Edward Anderson Berry falleció el 18 de marzo en su casa. Nacido el 18 de octubre de 1926, tuvo una exitosa carrera como músico, compositor y cantante al grado que en 1984 se le otorgó un Grammy honorario en reconocimiento a su trayectoria y dos años después ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

NTX