¿Fuego amigo de Barbosa?

Por Francisco Garfias.

Alejandra Barrales está convencida de que Miguel Barbosa le cobró, a precio de escándalo, su destitución como coordinador de la bancada del PRD en el Senado.

La muy criticada presidenta nacional del PRD nomás no cree en “casualidades”, sobre todo cuando la información a detalle sobre su departamento de casi un millón de dólares en Miami solo la tienen el banco, ella, y el Senado.

A las “sospechas” de Alejandra se agregan las acusaciones que Guadalupe Acosta Naranjo, ex presidente nacional del PRD, le lanzó ayer a Barbosa en el programa de Paola Rojas en Televisa.

“Es una infamia porque Barbosa tiene acceso a esa información”, señaló Acosta.

Barbosa fue removido de la coordinación en el Senado por el CEN del PRD, luego de que públicamente llamara a los militantes de su partido a votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2018.

Eso ocurrió el pasado siete de marzo.

Dos semanas después, el periodista Julio C. Roa, de la Cadena Univisión de Estados Unidos, dio a conocer que la ex líder del sindicato de azafatas, senadora con licencia, dirigente del izquierdista PRD, y aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX, adquirió el departamento de 990 mil dólares.

Lo hizo a través de una empresa identificada como Maxba Development Inc, de la cual la presidenta del PRD es propietaria y accionista única.

Barrales compró el departamento en 2015 por medio de una preventa y pagó un anticipo de 693,000 dólares en un lapso de siete meses. Completó la compra mediante el enganche y un crédito de 297,000 dólares con el Eastern National Bank.

“El recurso con el que se dio el enganche fueron varios eventos, varios pagos. Todos salen de mi cuenta de ahorros, de mi cuenta personal”, dijo a Univision Investiga.

Según la cadena, El monto que Alejandra pagó por el enganche excede en 332,000 dólares el total de todos estos ingresos.

La declaración patrimonial de la dirigente del PRD la tiene el Senado desde hace dos años. Allí está toda la información sobre la mencionada propiedad en Miami.

En su 3de3 sólo habla de la empresa, según Univisión.

El escándalo dejó en cenizas sus aspiraciones de suceder a Mancera.

* * *

El otrora coordinador de los senadores del PRD niega tajante que ser el autor de la filtración o que la información haya salido del Senado.

“Yo no me dedico a eso. Es totalmente falso”, les dijo a los reporteros de la fuente.

El priista Emilio Gamboa tampoco “cree” que la información haya salido de la Contraloría del Senado.

“Sería un acto ilícito del contralor”, declaró.

El coordinador de los senadores del PRI dice que Alejandra debe investigar más a fondo quien fue el que trato de “hacerle daño”, con información sobre esa propiedad.

Acosta Naranjo, por cierto, embarró al priista en la filtración. “Barbosa dio a conocer esa información, gracias a la alianza que tiene con Emilio Gamboa”, aseveró.

Al panista Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, le preguntamos sobre los públicos señalamientos que Barrales le hizo al Senado.

“Que presente su denuncia. Sería grave que eso sea cierto”, manifestó el panista.

Añadió: “salvo prueba de lo contrario, la Contraloría del Senado ha actuado con respeto a la información proporcionada por los legisladores”.

Al contralor del Senado, Sergio Vázquez, lo llevó Jorge Luis Preciado al Senado, pero Herrera lo colocó en la contraloría cuando asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

* * *

Hay tremenda rebatinga por los tres lugares que serán renovados en el Consejo General del INE. Son 15 los aspirantes, divididos en tres quintetas, que aspiran a ser designados por los diputados.

Hay filtraciones por doquier. A Carlos Ángel González se le vincula con la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), cuyo líder, Héctor Bautista, es identificado como colaboracionista con el PRI-Gobierno.

“Fue propuesto como parte de un acuerdo político del mencionado mexiquense con Los Chuchos en el marco de la pre candidatura presidencial de Silvano Aureoles”, nos aseguran.

Diana Talavera, ex presidenta del IEDF, fue acusada por su colega Nohemí Luján; de beneficiar a su esposo otorgándole un contrato de seguridad.

A Flavio Galván lo apodan en redes “Lord Compra Edificios”. A Carla Humphrey Jordán y Beatriz Zavala de otorgarse bonos millonarios; a José Reynoso Núñez de presumir el apoyo de Ricardo Anaya.

Y así toman forma las acusaciones de Rocío Nahle, coordinadora de Morena, de que otra vez hay reparto de cuotas entre los partidos que quieren controlar al INE.

* * *

No son pocos los que me han preguntado sobre la ausencia de los señores Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir en los actos de conmemoración del centenario de Excélsior, en particular del evento en la Cámara de Diputados, el pasado 16 de marzo.

Yo mismo me lo pregunté al no verlos en San Lázaro.

Ya tengo una respuesta: ambos decidieron hacerse a un lado para darle paso a la gente que hace posible que este diario se publique día con día.

Es su forma de mostrar que el trabajo que se realiza en esta casa editorial esté apegado a lineamientos meramente periodísticos, y apuntalado en un trabajo libre y profesional.

* * *

En la Ciudad de México se realizará este viernes el IV Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el Caribe.

Participan los órganos directivos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), su Junta de Gobierno y las directivas de las 13 Comisiones que lo integran.

El evento será presidido por la senadora Blanca Alcalá, presidenta del Parlatino y vicepresidenta del Senado de la República.

