¿Porqué hacerlo fácil si se puede hacer  difícil?

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Parece mentira que ya lleva varios meses el proceso para echar andar el muy mentado sistema anticorrupción en México y todavía hay voces que pretenden retrasarlo. Posiblemente porque creen erróneamente que alguien les va ajustar las cuentas y el temor a un castigo les abrume o porque quieren sencillamente tener control de un aparato idóneo para venganzas, nunca para combatir la corrupción.

Porque sin temor a equivocarme puedo afirmar que el origen de todos los males en nuestro país es la corrupción de los gobiernos. Pero no sería una sorpresa porque es una inclinación desde mí óptica, consustancial al ser humano. El enorme e irrefrenable deseo de tener más, de dominar más, no es una ocurrencia, es resultado de la inevitable valoración de que las calidades de las personas que se miden en el mundo, están determinadas por el rasero de lo que se posee, en el más corto tiempo posible.

Pero esa tendencia en algunos lugares, se queda nada más en el deseo, porque los costos para tomar atajos en la competencia del tener más a costa de perjudicar a los demás o las trampas comunes, son elevados si se maniobra con el apoyo del poder. Esas prácticas son las que facilitan los procesos sucios. En los países que se toman en serio el combate a la corrupción, están acotadas por dos brazos, uno subjetivo, la vía de la cultura, la repulsa colectiva que obliga a una auténtica educación, no la televisiva sino la ejemplar, de los valores que se inculcan tempranamente.

Y uno objetivo, porque las penas que castigan los abusos al dinero y al poder de los ciudadanos tienen unos antecedentes densos, que van desde corporales fatales, persecuciones familiares, hasta reclusiones reales, aislamientos o lo que creen que es un verdadero castigo. No como aquí, que es la regla la incorporación del transgresor a una asamblea permanente del sindicato del crimen en las cárceles, con el goce de todos los satisfactores y deseos.

Porque esa franca competencia para ver quien es el que más se burla de la colectividad y concretamente de los empleados públicos reacios, a la aceptación de una realidad totalmente contradictoria de lo que se supone hay que hacer; se topa con medidas reales, que se convierten en tradición como en los países donde ejecutar a un policía es un inevitable destino similar o la conciencia social de que meterse con la ley en un país o entidad será conmocionante. En ese sentido la pena de muerte es mas que todo un recurso de didáctica social.

Ejemplos contra la corrupción como los de Singapur o los que China aplica, sobre todo cuando la suerte política ya no acompaña a los jefes corruptos; hace replicar en cada mexicano la opinión de que eso sería muy bueno, pero que aquí su aplicación es imposible, se les considera medidas drásticas y utópicas.

Una vez gregariamente aceptado el destino de convivir y respirar en medio de esa “inevitable” corrupción, todo, todo lo que usted quiera, cae varios pisos debajo de cualquier esfuerzo constructivo de la sociedad mexicana. Porque les da la razón a los enemigos de México, de que somos desconfiables, astutos en el timo, personas denigrantes y delincuentes por naturaleza. Algo que si se considera descartando el cinismo es sumamente vergonzoso. Si la moral, en nuestro país se respetara y no fuera objeto de risa, como el recurrente chiste del asesino político Gonzalo N. Santos, que decía que moral era un árbol que da moras; habría otras condiciones, porque como decía al principio, al país se lo acaba la corrupción, no los bajos precios del petróleo en el pasado, no las amenazas presentes de Trump, ni los fenómenos meteorológicos de siempre; ni siquiera la pobreza que ya estaría en otra dimensión.

Y salir con un sistema anticorrupción enredado, es para espetarle a los pocos ciudadanos que quedan, que la impunidad hija predilecta de la corrupción seguirá tan campante como siempre; porque de entrada el costoso adefesio burocrático que se vende como un templo de la inocencia, o más bien de la presunción de inocencia no va a enjuiciar a nadie de peso, a ninguno de los que intervinieron en la creación de la más inútil oficina de moda sexenal.

Porque lo que debería ser fácil lo hacen difícil, ya que podrían modificar unos cuantos artículos en las normas, elevando penas y reclasificando los delitos como graves, y como lo que son: configuraciones del crimen organizado, que afecta el recurso, que como dijo la Tatcher, no es público, es de los contribuyentes. Leyes que agilicen ipso facto los procesos acusatorios de desviaciones, por el simple hecho de haberlo hecho; porque es una burla que se fijen planes, metas y presupuestos y se etiqueten los dineros y el gobernante los aplique a su bolsillo o a sus intereses preferentes. O sencillamente agilizar los expedientes de desafuero a los corruptos que los protege la propia cámara. Falta hacer cosas fáciles y concretas.

No se necesita un sistema colegiado de origen partidizado, de académicos diletantes con sus tesis y contra tesis. Que para botón de muestra inventaron una supuesta e ilegítima “comisión de acompañamiento ciudadano” del proceso para nombrar al zar anticorrupción, encabezada nada menos que por el protegido de Elba Esther Gordillo, que fue la que lo nombró en el INE, Luis Carlos Ugalde será el “escort” oficial, un fiasco, un simulador cuyo único afán es preservar con verborrea la corrupción, enredando un supuesto sistema que la combate.

La corrupción es el mal y todo se deriva de allí: sobrefacturaciones, concesiones de pisos y plazas, cadenas de aviadores reales y apócrifos, incorporación de empleados sin perfil, queridas y efebos; guaruras innecesarios, depósitos en paraísos fiscales, desviación del gasto electoral que se le llama social, comisiones bancarias por fuera, autorizaciones fiscales para que los empresarios saquen divisas sin límite, sobre todo los del TLC, arreglos opacos de evasiones fiscales, obras y aprovisionamientos simulados, permisos de facto a chupaductos, canonjías a los sindicatos del gobierno, una burocracia hecha ex profeso para la corrupción en todas sus modalidades.

Tan mal que un López Obrador tiene años sin ingresos comprobados, gastando una fortuna que el gobierno le da vía el IFE, en una campaña demagógica mareadora y no pasa nada, como no va a pasar nada con la Barrales, que de azafata, brincó a la política y ahora tiene su departamentito oculto en Florida. ¿Sabe porqué? porque todos los admiran y aplauden por fregones para mentir, ocultar la verdad; y se convierten como los capos, en redentores de barrios, en los ídolos que son la muestra a seguir para niños y jóvenes.

Por eso ¿Para que va servir el sistema anticorrupción? : para lo que se le unta al queso.